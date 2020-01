TILBAKE: Isabell Herlovsen fotografert på trening sammen med VIF-spillerne i Valhall Arena torsdag formiddag. Foto: Jostein Magnussen, VG

Herlovsen har lagt VIF-konflikten bak seg: – Er to voksne som må håndtere det

VALLE (VG) For ett år siden sa Isabell Herlovsen (31) at hun heller ville legge opp enn å dra tilbake til Vålerenga. Denne uken var hun tilbake på VIF-trening.

Bråket med den tidligere Vålerenga-treneren Monica Knudsen, som endte med at Herlovsen ble lånt ut til Kolbotn sist sesong, er glemt.

Nå er «Isa» tilbake som VIF-spiller, mens Knudsen – som ikke har svart på VGs henvendelser – skal over i ny jobb som utviklingssjef i klubben.

– For min del er det historie, sier Herlovsen og ber om å bli trodd når hun sier «det er godt å være tilbake».

For ett år siden hevdet Herlovsen at hun ble fysisk dårlig av å spille i Vålerenga etter å ha havnet i en åpen konflikt med Knudsen. Etter mye om og men ble «Isa» lånt ut til Kolbotn og fikk igjen anledning til å delta på landslagsaktiviteter. Monica Knudsen uttalte til NRK da saken sto på at «dette håndteres av VIFs ledelse. Jeg har ingen kommentar til dette».

– Vi er glade for å ha Isabell tilbake. Saken har vi begge lagt bak oss og nå ser vi bare frem mot en spennende sesong, sier Morten Grødahl, daglig leder i Vålerenga Fotball, til VG nå.

Dette sa hun om situasjonen da:

– Jeg gleder meg veldig til sesongen, og å kunne bidra til at Vålerenga får en god sesong. Det er mye nytt i Vålerenga nå med nye trenere og nye spillere, og det ønsker jeg å være en del av.

Noe av det første hun gjorde før hun stilte på trening igjen denne uken var å ta et møte med den nye treneren, Jack Majgaard Jensen.

– Var det for å få forsikringer om at her starter man med blanke ark?

– Jeg hadde en samtale med Jack. Han ønsket ikke å vite noe om hva som hadde skjedd. Det er sånn det er.

Det bekrefter dansken.

– Jeg vet ikke hva som har vært, og det er jeg heller ikke interessert i å vite. Det spiller ingen rolle for meg, for jeg vil bare se fremover. Om klubben har et problem, så er det klubbens problem, ikke mitt, sier Jack Majgaard Jensen.

Det er en voldsom optimisme i Oslo-klubben om dagen. «Isa» er tilbake og fire andre kvinner er hentet inn for å forsterke forrige sesongs sølvvinner:

Synne Jensen (Røa), Sigrid Heien Hansen (Kolbotn), Catherine Bott (Vittsjö) og Ina Skaug (Røa). Er det denne sesongen Vålerenga endelig skal klare å «ta» LSK?

– Vålerenga har et veldig bra lag, men man må prestere på banen også. Man må kunne spille bra sammen. LSK har mistet mange – det har de gjort før også – men de har alltid klart å få inn nye som fyller de tomrommene, så jeg tror det blir veldig spennende.

– Og Hege Riise er en liten tryllekunstner?

– Hun er en liten luring, hun. Vi får se hva de finner på, men jeg har god tro på at Vålerenga skal bite fra seg i år, ser Herlovsen.

31-åringen, som pendler fra Fredrikstad til Oslo, har blinket ut to sesongmål når hun nå er i gang med sin oppkjøring.

– Det blir spennende med Champions League for Vålerenga. Det gleder jeg meg veldig til siden det er lenge siden jeg har vært med på det. Så er det sikkert noen som på sikt ønsker å ta scoringsrekorden min på landslaget. Der må jeg øke forspranget, sier «Isa» og ler.

Publisert: 16.01.20 kl. 19:09

