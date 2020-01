STERK SEIER: Guro Reiten jubler for Chelseas fjerde scoring mot Arsenal søndag. Foto: Shutterstock / Shutterstock

Reiten-suksess i England: – Et unikt talent

Guro Reiten (25) er høyt oppe i Chelsea etter overgangen fra norsk fotball. Storspill sendte byrivalen Arsenal av banen med stygge siffer nylig, og 25-åringen selv høster lovord fra flere hold.

– Det har gått over all forventning og jeg har spilt mer enn jeg hadde trodd. Det har svingt litt for mye til å være fornøyd med dette. Men jeg tok steget for å utvikle meg som fotballspiller og kjenner at jeg tok det rette valget, sier Guro Reiten til VG etter sitt første halvår i engelsk fotball.

Daily Mail-journalist Claire Bloomfield er en stor tilhenger av Reiten, og har ikke annet enn godord om jenta fra Sunndalsøra.

– Jeg er ekstremt imponert over henne, spesielt i de siste ukene, og hun får ikke alle overskriftene og oppmerksomheten hun fortjener. Hun er nok svært undervurdert i ligaen vår, for hun er et helt unikt talent med en virkelig god venstrefot. Det er sjelden vare i denne ligaen, forklarer Bloomfield.

Landslagsspilleren kom til Chelsea fra LSK i sommer for å bli lagvenninne med Maren Mjelde og Maria Thorisdottir. Og under Fotball-VM var det forventninger til Reitens overgang.

Chelsea-trener Emma Hayes la ikke noen demper på sin vurdering overfor VG under VM:

– Hun har vist i VM hvilket fantastisk talent hun er. Fotballintelligensen, hennes fotball-IQ, er på helt øverste nivå, sa Hayes til VG.

I England har Reiten spilt alle lagets 12 kamper i den engelske ligaen, scoret fire mål og hatt sju målgivende pasninger. Åpningskampen gikk på Stamford Bridge med 24 000 tilskuere og Reiten forteller om mange utsolgte mindre stadioner. I kveld kan Chelsea bli klar for finalen i ligacupen, dersom de slår Manchester United.

Og hun har også smelt til med stjernetreff denne sesongen:

Vant toppkamp

Motstanderne er velkjente navn som Manchester City, Liverpool, Manchester United og byrival Arsenal, som ble knust 4–1 for halvannen uke siden. London-laget ligger på tredjeplass, ett poeng bak Manchester City og Arsenal, med en kamp mindre spilt. De to beste går til Champions League.

– Det er kniven på strupen hver eneste helg. Mange seire har vært med ett mål og det er jevnt hele veien. Man må krige til siste slutt. Det gjør at alle lag blir bedre, sier Reiten.

Reiten gjør det klart at man ikke valser over noen lag i den engelske ligaen og at det er et noen steg opp fra norsk fotball.

Men forrige søndag valset likevel Reiten og Chelsea over Arsenal borte, foran en utsolgt stadion med 4000 tilskuere. Reiten var sterkt delaktig med scoring og målgivende pasning.

– Det var en helt fantastisk kamp. Det var en kamp vi måtte vinne, sier Reiten til VG.

Og det gjør at ubeseirede Chelsea er med i tittelkampen for fullt. Og beskjeden er klar fra toppen i storklubben; her er man for å vinne.

– Det eneste man prater om er at vi er Chelsea og vi skal vinne. Det er det eneste som betyr noe, sier Reiten.

Reiten har vist frem klasse også for det norske landslaget i høst:

Daily Mail-journalist Claire Bloomfield forteller at hun har fulgt Reitens utvikling lenge, og ble imponert av det hun så alt under sommerens VM i Frankrike. Hun mener også at overgangen til engelsk fotball ble gjort enklere av den skandinaviske kontingenten som preger Chelseas kvinnelag.

– Slik jeg ser det, er hun absolutt nødvendig for Chelseas suksess denne sesongen. Reiten spiller både målgivende pasninger og scorer målene selv, og nå virker det som hun kan score fra omtrent hvor som helst på banen. Hun og Chelsea spiller med en utrolig selvtillit, og jeg tror de kommer til å vinne ligaen i år, mener Daily Mail-journalisten.

Landslagstrener Martin Sjögren mener Reiten har tilpasset seg engelsk fotball og Chelseas spill svært fort. Han påpeker at hennes rolle i klubben er nokså lik den hun også har på landslaget.

– Guro er veldig god spiller, men samtidig er jeg imponert over at det har gått såpass fort som det har gått. Det er tøff konkurranse, men hun er mer eller mindre fast. Det er viktig for hennes selvtillit og for hennes spillerstil å skape og være involvert i gjennombrudd og målsjanser, sier Sjögren.

