Klopp om Solskjær-stilen: – Merkelig

MANCHESTER (VG) Jürgen Klopp (52) er forundret over at Ole Gunnar Solskjær (46) setter opp laget sitt så defensivt når erkerivalene møtes.

De to første møtene mellom tyskeren og nordmannen har endt med sjansefattige uavgjortkamper: 0–0 og 1–1. Etter den siste kampen uttrykte Klopp frustrasjon over at United «bare forsvarer seg».

Dette ble en tema da han møtte pressen to dager før Solskjær for første gang tar med seg Manchester United til Anfield for å møte Liverpool.

– Det er merkelig når du spiller mot United, som fortsatt er et lag av høy kvalitet, og de spiller på den måten de gjør. Det samme skjedde mot Tottenham, jeg tror vi hadde rundt 80 prosent ballbesittelse etter 70 minutter. Det er ikke normalt, sier Klopp.

– Kontringer er ikke det eneste de gjør, men det er en hovedting. Hvis folk vil se på det som kritikk, så kan ikke jeg endre det, sier Liverpool-manageren.

I kampene mot Solskjærs United på Old Trafford har Liverpool hatt 65 og 68 prosent ballbesittelse. Lagene har hatt like mange skudd på mål – fem hver – i løpet av de to kampene til sammen.

Før forrige kamp mot United brøt han ut i latter etter et spørsmål fra Dagbladets journalist:

Ole Gunnar Solskjær tar seg i hvert fall ikke nær av Klopps uttalelser. Tidligere på dagen fikk han spørsmål om bemerkningene rivalen kom med om defensiv fotball sist lagene møttes.

– Jeg synes ikke det er en beskyldning, jeg tar det som en kompliment når vi har forsvart oss så godt at de egentlig ikke har klart å skape sjanser mot oss, sier Solskjær og fortsetter:

– Når motstanderens manager er frustrert, er det et godt tegn for deg som manager. Det viser at guttene våre har gjort det bra. Jeg synes vi har vært nærmest å vinne begge kampene mot Liverpool, så jeg vet ikke hva problemet har vært.

Jürgen Klopp kunne fredag ettermiddag opplyse om at både midtstopper Joël Matip og midtbanespiller Fabinho er friske igjen etter langvarige skader, og at begge trolig blir med i troppen mot Manchester United.

Kampen sparkes i gang søndag klokken 17.30.

