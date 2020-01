Liverpool stormer videre, men Klopp advarer: – Ikke avgjort enda

(West Ham – Liverpool 0–2) To scoringer, rent bur og tre nye poeng. Liverpool-supporterne fortsetter å synge om ligagull, og det er kanskje ikke så rart: Avstanden ned til Manchester City er nå på 19 (!) poeng.

Men Jürgen Klopp ville ikke ta av av den grunn.

– Jeg er bare fornøyd med de tre poengene. Vi kunne ha gjort mange ting mye bedre i dag. Pasning- og forsvarsspillet vårt kunne vært bedre. Gutta har spilt fantastisk fotball hele sesongen. I kveld var det bare en normal prestasjon, sier han etter kampen.

Mohamed Salah sendte Liverpool i føringen med en kontant straffe i 1. omgang, før Alex Oxlade-Chamberlain kontret inn Liverpools andre for kvelden etter pause og dermed fastsatte sluttresultatet til 2–0.

Liverpool fikk omsider spilt sin hengekamp på grunn av deres deltagelse i klubb-VM (som de vant), og nå har de like mange spilte kamper som de andre i Premier League.

De har også en poengsum man ikke har sett maken til på dette stadiet i sesongen.

«Liverpool, we’re top of the league», sang de tilreisende fra Merseyside.

Det kan man trygt si at de er. Liverpool har hatt mye å synge for den siste tiden:

Selv ville ikke Klopp la seg rive med. Etter kampen fikk han spørsmål om de syngende supporterne:

– De kan synge akkurat det de vil. Å synge det betyr ikke at vi er det (ligamestere).

– Det føles ikke avgjort enda. Jeg lover, sier han videre.

Suverene serieledere

Avstanden ned til tabelltoer Manchester City er nå på svimlende 19 poeng. De er – fremdeles – det eneste ubeseirede laget i den engelske toppdivisjonen, og har tatt 70 av 72 mulige poeng denne sesongen.

Rødtrøyene fra Merseyside har nå spilt 41 Premier League-kamper uten tap, og er dermed «bare» åtte kamper unna rekorden til Arsenals «Invincibles», som spilte 49 kamper uten å gå på nederlag.

Luken til Manchester United og Tottenham er for øvrig på 36 poeng, mens det er 40 ned til Arsenal.

Ikke nok med det; Ifølge statistikkleverandøren Opta har de nå slått samtlige 19 lag de har møtt denne sesongen – noe de aldri har klart før i klubbens 127 år lange historie.

HØYTSVEVENDE LIVERPOOL: Roberto Firmino og Alex Oxlade-Chamberlain etter at sistnevnte la på til 2–0. Foto: Frank Augstein / AP

Etter kampen var Klopp borte hos Liverpool-fansen hvor han jublet, feiret og takket de fremmøtte for støtten. Hans gutter hadde for det meste veldig god kontroll i den engelske hovedstaden, og nærmest scoring for West Ham var faktisk Trent Alexander-Arnold.

Flyt i forsvar

Declan Rice snappet ballen og satte fart, avsluttet rett på Alisson, før returen falt til Alexander-Arnold. Han skulle tilsynelatende bare slå ut til corner, men hamret i stedet ballen i egen stolpe.

SLAPP MED SKREKKEN: Her hamrer Trent Alexander-Arnold ballen i egen stolpe. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Manuel Lanzini, Angelo Ogbonna og Robert Snodgrass hadde også sine muligheter, men Liverpool-seieren var egentlig aldri truet, og Alisson holdt nullen for åttende gang i ligaen denne sesongen.

De kunne fort ha vunnet med større sifre også. Roberto Firmino hadde et par sjanser, Andy Robertson var farlig frempå og Salah hadde ytterligere et skudd i stolpen.

At Liverpool tar med seg tre nye poeng fra London var fullt fortjent, og allerede lørdag skal de i aksjon igjen, når Southampton gjester Anfield klokken 16.00.

For West Hams del er situasjonen langt mørkere. David Moyes & co. har nå like mange spilte kamper som de andre lagene i nedrykksstriden, og er bare over nedrykksstreken på målforskjell.

