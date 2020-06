Kommentar

Katastrofe for barnefotballen: Hva hjalp «pilot-pratet»?

Av Leif Welhaven

MÅ VENTE: Fotballkamper for barn finner ikke sted før tidligst 1. september, lyder rådet fra FHI og helsedirektoratet. Men hva gjør regjeringen? Foto: VG

Dersom de helsefaglige rådene om å vente til september blir fulgt, hadde pene ord om en «pilot» for eliten svært begrenset praktisk verdi for barne- og breddefotballen.

Spinndoktor-språket ble slukt med søkke og snøre av store deler av idrettsoffentligheten. Det skulle jo komme resten til gode om bare de beste fikk komme i gang igjen kjapt. Nå kan vi i stedet havne der at de aller minste fotballspillerne havner aldeles uforklarlig langt bak i køen i samfunnsgjenåpningen.

Det kan få katastrofale konsekvenser. Hva skjer med frafall og interesse dersom en hel sesong går fløyten hva gjelder å få spille kamper?

Selvsagt har det hjulpet for ungene å få spille normalt på trening, men det er ikke nok. Det er nå engang slik at konseptet fotball handler om konkurranse mot andre. Frarøves barn dette over lang tid er det en fare for at interessen ender andre steder. Det er alvorlig, og det blir stadig vanskeligere å fortelle barna hvorfor det skal være slik, gitt hvor mye som ellers foregår i samfunnet rundt.

Det er rett og slett pedagogisk umulig å selge inn til poden hvordan midtseter på fly, treningssentre, trengsel i parker og på strender og veldig mye annet anvendes mer og mer avslappet, mens små mennesker uten nevneverdig risiko ikke kan få spille en fotballkamp.

Og selv om det er stas å se proffene spille igjen, er det ikke lett å forklare hvorfor ungene er blitt så nedprioritert, eller i det minste hvorfor det ikke kan differensieres mellom barn og øvrig bredde. Situasjonen er nemlig ikke helt identisk.

For barna er det rett og slett ikke mulig å se gode argumenter for at brekket ikke kan løsnes opp. Det innebærer ikke frislipp av gigantturneringer, men ordinære seriekamper etter sommerferien er det meget snodig om ikke skal bli tillatt.

Hva gjelder voksen breddefotball er det også veldig mye som taler for å slippe opp, når man sammenligner med samfunnet rundt. Men her bortfaller poenget med at spillerne per definisjon er lite utsatte, og diskusjonen er her derfor noe mer sammensatt. Det er mulig argumentere med at det er en forskjell på at folk tar seg til rette på et utested mens de offisielle rådene fortsatt er en meters avstand, sammenholdt med å skulle sette et godkjent-stempel på fysisk voksenkontakt på en idrettsbane.

Men samtidig ser vi at myndighetene er opptatt av å sammenligne Norge med Danmark, og der ruller ballen igjen også blant dem som ikke tjener en krone på å spille. Hvilke vektige grunner skulle tilsi strengere regler her enn hos naboen i sør?

Både for folkehelse, inkludering og livskvaltitet spiller idrett en utrolig viktig rolle, og i det store samfunnsregnestykket er det et spørsmål om hvordan pluss og minus går opp dersom rådene fra FHI og helsedirektoratet blir fulgt av regjeringen.

Det er nemlig veldig lenge til 1. september.

Nå ligger det riktignok et snev av håp i helseminister Bent Høies påpekning av at det ikke er alltid regjeringen følger rådene. Men ser vi på empirien etter at pandemien rammet landet, så har det jo vært valg i strengere retning det har vært snakk om de gangene myndighetene har overkjørt de smittevernfaglige rådene.

Derfor vil det være oppsiktsvekkende, men usedvanlig interessant, om idrettsbanen blir arenaen for en mykere linje fra politikerne enn helseekspertene. Men la oss inderlig håpe og heie på Høie!

I skrivende stund ser det imidlertid mørkt ut for veldig mange idrettsinteresserte i bredden. Uavhengig av hva man mener om prioriteringer på ulike stadier, så vil trolig en del av retorikken stå igjen som temmelig rar når epilogen om norsk fotball og corona skal skrives.

Det er fair at organisasjonene kjempet for sakene de valgte ut, og veldig mange gleder seg over alt som er kommet i gang.

Men pilotpratet kunne man nok ha spart det aller meste av, så lenge passasjerene må holde seg milevis fra flyplassen ...

Publisert: 18.06.20 kl. 08:11

