MÅTTE AVLYSE TRENINGSKAMP: Ole Gunnar Solskjærs mannskap skulle møte Stoke til treningskamp tirsdag. Foto: Kerstin Joensson / AP

Telegraph: United-treningskamp avlyst etter positiv corona-test

Ifølge The Telegraph ble Manchester Uniteds treningskamp mot Stoke tirsdag ble avlyst etter at en Stoke-spiller skal ha testet positivt for coronaviruset.

Nå nettopp

Avisen skriver United skulle møte Stoke til en treningskamp tirsdag morgen på klubbens treningsanlegg Carrington, men at kampen ble avlyst under en time før den opprinnelig skulle starte.

Årsaken skal være at en Stoke-spiller skal ha testet positivt for coronaviruset.

Det er ikke kjent hvilken spiller som skal ha testet positivt, men det skal være den første positive prøven i Championship-klubben siden de begynte testing i slutten av mai.

Stoke-spillerne skal ha reist individuelt i sine egne biler til Manchester og skal deretter ha forlatt området igjen rundt lunsjtider da det ble klart at kampen var avlyst.

Spilleren må nå i isolasjon de neste 14 dagene og vil dermed miste Stokes første kamp etter oppstarten av Championship 20. juni. Stoke spiller sin første kamp mot Reading borte.

Telegraph skriver at United-manager Ole Gunnar Solskjær nå håper å få til en ny treningskamp senere denne uken.

Manchester United spiller sin første Premier League-kamp etter corona-pausen mot Tottenham fredag 19. juni.

Publisert: 09.06.20 kl. 22:11

