Stabæk-stjerne om klubbvalget: – Det beste jeg har gjort i mitt liv

BEKKESTUA (VG) Tortol Lumanza (26) innrømmer å bare ha gitt 70 prosent av seg selv tidligere i karrieren. Nå har Stabæks belgiske midtbanespiller bestemt seg for å bli et best mulig menneske.

– Jeg ønsker å være den beste versjonen av meg selv. Jeg har alltid gjort ting 70–80 prosent. Nå vil jeg gi alt – 100 prosent. Målet mitt er å være den best mulige utgaven av meg selv hver eneste dag. Jeg vil se, puste og leve fotball, forteller Lumanza til VG.

Etter å ha spilt aldersbestemt landslagsfotball for Belgia i tenårene, kom den kraftfulle midtbanemannen til Stabæk for første gang i 2017. Etter et opphold i tyrkiske Osmanlispor, er Lumanza nå tilbake igjen på Bekkestua.

– I Tyrkia var det mye penger og jeg hadde alle muligheter til å sette meg selv i en god posisjon for å nå enda lenger, men planen min gikk ikke som jeg ønsket. Så jeg måtte se meg selv i speilet, se hvor jeg var og hva som ville være det beste stedet for meg å være. Og det var her i Stabæk. Det var ikke enkelt da jeg kom hit, for jeg måtte tilpasse meg livsstilen, men jeg erkjente at jeg måtte være ydmyk. Og det er det beste jeg har gjort i mitt liv.

Opplevd mye

Lumanza har tidligere pratet om sorgen og sjokket over å miste bestekompisen Junior Malanda. Det tidligere Wolfsburg-talentet døde i en bilulykke i 2015, bare 20 år gammel.

Siden den gang har Lumanza gått gjennom mye. Etter å ha hatt en pause fra fotballen som en følge av Malandas bortgang, gikk det 14 måneder før Lumanza igjen spilte en fotballkamp.

Det var for Stabæk i 2017. Etter å ha fått tid og hjelp til å trene seg i form på Nadderud, spilte belgieren så bra at han ble hentet av tyrkiske Osmanlispor.

– Som en familie

Halvannet år senere vendte han deretter tilbake til Stabæk, noe som har bidratt til at han føler seg tilknyttet Norge på en spesiell måte. Nå er også tankesettet et helt annet enn det har vært tidligere.

– Jeg vil være den best mulige versjonen av meg selv i alle aspekter av livet. Det er ambisjonen min. Det var et veldig gjennomtenkt valg av meg å komme tilbake hit. Stabæk var ikke det eneste alternativet jeg hadde, men det var det beste valget med tanke på den retningen jeg ønsker å gå. Sakte begynner det å betale seg.

– Hva er det som er så spesielt for deg med Stabæk og Norge?

– For meg er Stabæk som en familie. Og jeg liker Norge. Jeg føler meg tilknyttet Norge. Jeg er 26 år og har modnet mye. Stabæk har spilt en viktig rolle for meg. Jeg liker de enkle tingene, og her har jeg fått hjelp fra alle i klubben. Når jeg føler det er riktig å sikte høyere igjen, vil jeg gjøre det, men for å kunne ta det steget, trenger jeg å være her nå, forteller Lumanza.T

Tirsdag blir 26-åringen en viktig mann for Stabæk i serieåpningen hjemme mot Mjøndalen. Det mener i alle fall Eurosport-ekspert Joacim Jonsson.

– En Lumanza i toppform er en av seriens aller beste spillere. Det viste han sist gang han var i Stabæk. Jeg hadde enorme forventninger til ham da han kom tilbake (sist sommer), men han hadde noen «trivselskilo» på seg og alt gikk for sent. Har han fått dem vekk, vil en midtbaneduo med han og Emil Bohinen være på høyde med RBKs og Moldes midtbane, sier Jonsson til VG.

Publisert: 16.06.20 kl. 10:05

