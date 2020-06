GODE BUSSER: David Alaba (i midten) jubler sammen med Robert Lewandowski (t.v.) og Alphonso Davies i Champions League-kampen mot Chelsea i vår. Foto: ANDY RAIN / EPA

Bayern-stjernen: – N-ordet dukket alltid opp

Bundesliga-spillerne har seg markert sterkt mot rasisme. Nå forteller Bayern München-stjernen David Alaba (27) hvordan han opplevde barne- og ungdomsårene.

For mindre enn 10 minutter siden

Forsvarsspilleren har filippinsk mor, mens faren er fra Nigeria.

På spørsmål fra Bild om mobbing i barneårene «var mer regelen enn unntaket»? svarer han:

– Du kan si det sånn. N-ordet dukket alltid opp. Det var absolutt ikke noe unntak, sier Alaba, og fastslår at det var like stort problem i hverdagen som på fotballbanen.

Bayern München-stjernen sier at han på grunn av sin status «ikke lenger blir konfrontert med spørsmålet om rasisme», men hører venner fortelle om det.

– Når jeg hører historiene deres, tenker jeg noen ganger «har ingenting endret seg», sier Alaba til Bild.

Om #BlackLivesMatter-bevegelsen og demonstrasjoner sier han:

– Det er veldig trist at du må demonstrere for noe som sier seg selv. Men jeg er glad for at du endelig kan se en bevegelse som aktivt kjemper mot rasisme.

Alaba ber likevel demonstrantene være forsiktige så de ikke blir coronasmittere.

– Det er sikkert ikke lett når det er mye følelser inne i bildet, men slikt må en ta ansvar for i disse tider.

Og Bayern-kollega Kingsley Coman (23) snakker om protestene mot rasisme.

– Jeg føler med på hva som skjer i verden nå, men vi skal ikke gjøre dette bare nå, men hele året. Samfunnet bør være opptatt av dette temaet alltid, ikke bare nå. Jeg prøver alltid å følge med og støtte disse menneskene, sier franskmannen, som er født i Paris, men som har foreldre fra Guadeloupe i Karibien.

Spillere i Bundesliga var blant de første av idrettsfolk som markerte seg mot rasisme som følge av at George Floyd døde etter en hardhendt pågripelse i Minneapolis.

Jadon Sancho og Achraf Hakimi (begge Borussia Dortmund), Weston McKennie (Schalke), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) og Anthony Modeste (Köln) markerte sympati med avdøde Floyd på et tidlig tidspunkt. Disiplinærutvalget i det tyske fotballforbundet bestemte seg for at de ikke skulle straffes.

VG-tips: Borteseier med handikapp

* Med tre runder igjen av ligasesongen er mektige Bayern München bare tre poeng unna å sikre nok et ligamesterskap. Bayern leverte lite overbevisende spill i lørdagens 2-1-hjemmeseier over Borussia Mönchengladbach.

* Men det var uten Thomas Müller (a) og Robert Lewandowski (a), som begge er tilbake fra karantener tirsdag. Også Alphonso Davies (f/mb) returnerer ventelig. Men Thiago Alcántara (mb) og Corentin Tolisso (mb) og mest sannsynlig Philippe Coutinho (mb) er alle fraværende.

* Etter å ha blitt påført to strake ligatap så gikk Werder Bremen hen og grisebanket Paderborn med hele 5-1 på utebane på lørdag. At nedrykkskonkurrent Fortuna Düsseldorf gikk på et sent 0-1-tap mot Borussia Dortmund gjorde dagen bare enda bedre sett med Werder-øyne. Begge lag står med 28 poeng og kjemper i første omgang om å klare kvalik-plassen.

* Historisk har gjestene et solid overtak med 18 strake seirer i innbyrdes møter.

Vi går for borteseier med 1–0-handikapp, spillefristen er kl. 20.25 og Viasport1 viser kampen.

Publisert: 16.06.20 kl. 14:02

