VIDERE: Eden Hazards Chelsea og Arsenal gikk begge videre til semifinale i Europa League. Foto: Reuters / AFP

Arsenal og Chelsea videre til semifinale i Europa League

(Napoli - Arsenal 0–1, Chelsea - Slavia Praha 4–3) Takket være Chelseas målshow og Alexandre Lacazettes frispark, er halvparten årets semifinalelag i de europeiske turneringene fra Premier League.

Oppdatert nå nettopp







De kjemper begge om en plass i topp fire hjemme i Premier League, men nå kan Arsenal og Chelsea stå i fare for å møte hverandre i finalen av «bakveien inn» inn i Champions League - Europa League.

Arsenal kunne havnet under press borte mot Napoli, men da italienerne leverte nok en svak prestasjon og ikke kom nærmere enn Arkadiusz Miliks annullerte scoring i første omgang, ble Alexandre Lacazettes frisparkmål nok til å ta seg komfortabelt videre.

Napoli-keeper Alex Meret tok et steg mot sin høyre, han gamblet og tapte, og hadde helt galt tyngdepunkt da franskmannen feide ballen inn i motsatt hjørne.

I andre omgang var Nacho Monreal sentral. Først ble han plutselig borte i flere minutter, tilsynelatende for å gå på toalettet under kampen, så var han nær ved å sette ut sin egen målvakt med en klinisk avslutning.

Men Napoli fyrte med løskrutt, Arsenal gjennomførte en profesjonell bortekamp og vant til slutt 3–0 sammenlagt.

les også Arsenal-gudfaren

Målkalas

På Stamford Bridge gjorde Chelsea og Slavia Praha sitt beste forsøk på å emulere onsdagens elleville Champions League-kamp mellom Manchester City og Tottenham. Allerede etter 17 minutter ledet Chelsea 3–0, etter 27 ledet de 4–1, Pedro scoret to og Olivier Giroud ett i det som virket å bli en massakre.

Og da de så ut til å ha full kontroll på semifinaleplass, kollapset de i andre omgang. Maurizio Sarris «true blues» var for sene i presset, for sløve i pasningene, ga Slavia-spillerne for mye rom, og Petr Sevcík takket og bukket og banket inn to langskudd på tre minutter.

Da samme mann ble spilt alene gjennom med Chelseas målvakt, kunne han sørget for en av tidenes opphentinger i Europa. Men han mistet fotfestet, traff ikke ballen rent.

Og Chelsea ble aldri virkelig straffet for sin unnfallenhet, og dermed har Premier League hele fire av totalt åtte semifinalelag i de to europeiske turneringene.

les også Chelsea låner ut nesten fire lag

Valencia og Frankfurt videre

I Valencia hadde hjemmelaget full kontroll på Villarreal alt med 3–1-seieren borte i det første oppgjøret, og avansementet var aldri truet. De vant til slutt 5–1 sammenlagt og møter Arsenal.

Tyske Eintracht Frankfurt måtte score minst to hjemme mot Benfica, og gjorde nettopp det da de kvalifiserte seg til en europeisk semifinale for første gang på nesten 40 år.

De vant 2–0, gikk videre på bortemål med 4–4 sammenlagt og skal bryne seg på Chelsea i den andre semifinalen.

PS! Forrige gang England hadde fire lag i semifinalene, var i 1983/84-sesongen. Da var det Liverpool, Tottenham, Manchester United og Nottingham Forest som leverte varene.

Publisert: 18.04.19 kl. 22:54 Oppdatert: 18.04.19 kl. 23:15