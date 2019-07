Terje Svendsen, her fra årets fotballting, mener eliteserieklubber en nødt til å starte kvinnelag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Fotballpresidenten ber toppklubbene satse på kvinnefotball: – Helt nødvendig

Fotballpresident Terje Svendsen med klar beskjed til eliteserieklubber uten kvinnesatsing: Sats på kvinnelag nå!

– Det er helt nødvendig. Hvis vi skal henge med i utviklingen i internasjonal kvinnefotball, så må klubbene i Eliteserien satse på kvinnefotball, sier Terje Svendsen til VG.

De siste årene har flere av verdens største fotballklubber startet kvinnesatsing. I fjor kom Manchester United på banen, og i år er det Real Madrids tur. Fra før er lag som Lyon, Barcelona, Chelsea og Manchester City i verdenstoppen.

– Det er et tog som er i ferd med å forlate perrongen, og tidspunktet for å våkne er nå. Jeg håper at flere eliteserielag hopper på det toget, så man er en fotballklubb som inkluderer alle og tilbyr fotball for herrer og kvinner, sier Svendsen til VG.

Svendsen sier at det foreløpig ikke er aktuelt å tvinge klubbene til dette, ved å legge det inn som et lisenskrav, men åpner for å gjøre det på sikt, om det ikke skjer endringer.

I dag er det syv eliteserieklubber som ikke har kvinnesatsing. Blant dem er store klubber som Rosenborg og Brann. Fotballpresidenten mener de største lagene nå må bidra til et løft.

– Ja, det en selvfølge. Jeg håper at VM er en vekker for samtlige, som viser at kvinnefotball har gjort et stort løft både sportslig og kommersielt.

Fotball-VM i sommer ble en enorm suksess både internasjonalt, og her i Norge. Her doblet TV-tallene seg fra forrige mesterskap i 2017, og over en halv million fulgte Norges ferd gjennom VM.

VM-FEST: Terje Svendsen på plass under fotball-VM i sommer, på Norges kamp mot Sør-Korea. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I samtale med VG sier både Rosenborg og Brann at mye av grunnen til at de ikke har kvinnelag er tradisjonsrike klubber i området rundt.

– Vi har to toppserieklubber i vår region. Vi har god dialog, og et samarbeid med dem, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, til VG. Samtidig bekrefter hun at det ikke er aktuelt med et kvinnelag i Brann for øyeblikket.

Når VG spør Svendsen hva han tenker om at dette kan ramme klubbene i samme region som eliteserielagene, mener han at det ikke holder med organisk vekst i klubbene som allerede er i Toppserien.

– Det gjøres en utrolig god jobb i norsk kvinnefotball nå, men det er ikke nok for å henge med på det løpet som skjer internasjonalt. Vi er nødt til å svelge noen kameler for å henge med, sier Svendsen og påpeker at en satsing fra eliteserielag vil gi bedre sportslig synergi, og et kommersielt løft.

I Rosenborg åpner de nå for å starte kvinnelag i samarbeid med Trondheims-Ørn allerede til høsten, skriver Adressa.

VG har også tidligere omtalt at dette samarbeidet ville bli noe av.

– Det er et riktig steg for både RBK og Ørn, hvis man har et ambisjonsnivå om å ta steg. Hvis man skal henge med internasjonalt må det økonomiske og det sportslige bli større, sier daglig leder i Ørn, Torgrim Olsen.