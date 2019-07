Haaland med strøken assist i serieåpningen

(Rapid Wien - Red Bull Salzburg 0–2) Erling Braut Haaland (19) la opp til kampens første scoring på vakkert vis i den østerrikske serieåpningen.

Det var i det 35. minutt at Haaland fikk kranglet med seg ballen etter en duell, dro av to mann og slapp en perfekt vektet stikker til Takumi Minamino. Japaneren gjorde ingen feil alene med Rapid Wiens målvakt.

– Det Haaland gjør herfra og ut, er rett og slett klasse, sa VG+-kommentator Mats Arntzen om den norske spissens involvering før målet.

– Nordmannen viser sitt enorme potensial, skriver den østerrikske avisen Kurier i sitt referat.

Haaland bet godt fra seg i duellspillet og hadde et par brukbare avslutninger før han ble byttet ut i det 80. minutt.

– Mye å gå på spillemessig, men Rapid er en vanskelig plass å spille. Kjekt for junior å få starte og fint forarbeid til målet, skriver spissens far, tidligere englandsproff Alf-Inge Haaland, i en SMS til VG etter kampslutt.

Med litt mer presisjon fra lagkamerat Patson Daka kunne Haaland også fort fått et mål selv da han var ledig på blankt mål før ti spilte minutter. Spisskollegaens pasning havnet dessverre bak nordmannen.

Masaya Okugawa, som kom inn for Haaland, la på til 2–0 to minutter etter at han tok over nordmannens plass på topp. Det ble også sluttresultatet.

Den 19 år gamle rogalendingen ankom Red Bull Salzburg fra Molde i januar, men slet i vår med spilletiden. I sesongoppkjøringen denne sommeren har det imidlertid sett bedre ut:

