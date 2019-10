Mourinho om «unge» Rashford: – Dette er hans femte sesong

José Mourinho er lei av snakket om at Marcus Rashford (21) er så ung. Han har bare ett mål i åpent spill på de 16 siste Manchester United-kampene.

Under Ole Gunnar Solskjær har United færre poeng etter syv kamper enn noen gang tidligere i Premier League-æraen.

Rashford står med fattige tre mål på de 16 siste kampene. Bare ett av disse har kommet i åpent spill, de to øvrige på straffespark. Samtlige av disse scoringene har kommet i Premier League sesongen 2019/20. De ene spillemålet kom i serieåpningen mot Chelsea.

Mange mener at tilfellet Rashford handler om mye ansvar på en ung manns skuldre. United kvittet seg med både Alexis Sánchez og Romelu Lukaku. Samtidig har Anthony Martial vært skadet.

Rashford fyller 22 år på oktobers siste dag. På Sky Sports Super-Søndag for ei uke siden uttrykte hans tidligere sjef Mourinho:

– Han er ung, men dette er hans femte sesong på førstelaget. Først under van Gaal, så under meg og nå under Ole Gunnar. Dette er den femte sesongen. Det er vanskelig å finne en kar på 21–22 år som har så mange Premier League-kamper, sa José Mourinho - og fastslo de beste blir gode i stadig yngre alder.

Marcus Rashford har 118 Premier League-kamper siden debuten i februar 2016 da han slo igjennom med et brak med to mål mot Midtjylland i Europa League.

– Nå ser det ut som om han mangler selvtillit, skriver Daily Mail om Rashfords sesongstart.

Rashford er så opptatt av å vise hva han er god for at han har spilt til tross for at han har vært småskadet for å hjelpe laget.

Mot West Ham forrige uke ble han tatt av med skade etter 61 minutter, men var klar igjen til kampen mot Arsenal mandag.

Solskjær fastslo etter 1–1-matchen at Rashford var 100 prosent klar.

– Rashford så ellers ut som en skygge av den gutten som slo igjennom i 2016, skrev Daily Mail.

Ifølge MUFC Data på Twitter har Marcus Rashford vært direkte involvert i 71 liga- og cup-mål for United, 48 scoringer og 23 assists.

I et intervju med Sky Sports uttaler Solskjær om salget av Lukaku:

– Jeg kan si at stallen mangler en spiss, men det var en avgjørelse jeg tok, og som jeg tok med glede. Lukakus hode var ikke her for oss, og jobbet ikke med oss som en gruppe, sier manageren.

– Jeg har masse respekt for Romelu, mens hans tid her var over.

Solskjærs mannskap ligger etter lørdagens kamper på 11. plass i ligaen.

– Vi liker selvfølgelig ikke at vi ikke vinne kamper. Vi legger hjertet, livet og sjelen i denne jobben. Det å få et resultat mot Newcastle nå, er livsviktig, sier manageren til Sky Sports.

Publisert: 06.10.19 kl. 13:44

