TIDLIGERE VIF-TRENER: Kjetil Rekdal trente Vålerenga til gull i 2005. Han har trent laget i to ulike perioder. Her som ekspert i 2017 i forbindelse med en landskamp. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Klanen fnyser av Rekdal-kritikken: – Han har et horn i siden

Klanens talsperson Erling Rostvåg sier at Kjetil Rekdal fortsatt har respekt blant Vålerenga-fansen, men utspillene til eks-treneren tas med en klype salt.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Han har et horn i siden til den nåværende administrasjonen virker det til. Han har stort sett vært negativ til klubben siden han dro. Det er grenser for hvor mye vekt vi legger på tiraden hans. Han har omtrent ikke uttalt et positivt ord om Vålerenga siden han sluttet, sier Rostvåg til VG.

Etter 1–2-tapet mot Haugesund søndag gikk Rekdal, som har trent Oslo-klubben i to perioder, nok en gang hardt ut mot hva Vålerenga har fått til etter at han forlot dem i 2017.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

les også Vålerenga-striden: Eksen er et tvilsomt vitne

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Rekdal mente at klubben er uten sjel, får for lite ut av midlene, er innelåst og at VIF ikke har blitt et spor bedre.

– Rekdal vil alltid være en viktig person for klubben og en ekte Vålerenga-mann på alle mulige måter. Jeg har ikke noe imot han. Men jeg har et klart inntrykk av at hans forhold til klubben ikke er objektivt. Jeg tror ingen hater Rekdal, men han blir ikke tatt seriøst når han kommer med slike tirader, sier Rostvåg om disse uttalelsene:

Rekdal vil ikke kommentere saken eller Klanens utsagn.

– Har ikke mer å tilføye. Anser meg som ferdig med saken, melder Rekdal i en SMS til VG.

Vålerenga-trener Ronny Deila sa mandag at han Rekdals kritikk ikke er den som stikker hardest:

Klanens Rostvåg synes ikke Rekdal treffer med refsen av spillerlogistikken i klubben.

– Rekdal hadde også ekstremt høy gjennomtrekk av spillere, mens det er oftere nå at vi selger dyrere enn vi kjøpte. Men det er krevende å prøve og bygge et lag når du må selge når du finner gull, sier Rostvåg, som husker godt at Vålerenga solgte Chidera Ejuke, kanskje lagets beste spiller denne sesongen, til Heerenveen i juli.

GLADERE DAGER: Kjetil Rekdals ansikt på et banner fra Klanen i 2005. Da vant Vålerenga seriegull med Rekdal som sjef. Foto: Bjørn S. Delebekk

Deila er klar på at det er sjel i Vålerenga. Det støtter Rostvåg.

– Jeg må henge meg på Deila når han peker på at det er mange i støtteapparatet og klubben som har jobbet der lenge, flere i over ti år. Noen har tidligere vært aktive i Klanen til og med. At klubben ikke består av VIF-folk, er jeg ikke med på. Men en del av VIFs kultur har vært åpenheten. Den har blitt litt mindre, sier Rostvåg.

Han legger til at han ikke tror det er på grunn av Deila, men måten klubben er strukturert på.

Daglig leder i Vålerenga Erik Espeseth ønsker ikke å kommentere saken med Rekdal eller Klanen etter gårsdagen hvor klubben stilte opp for pressen. I en sms til VG skriver han tirsdag morgen:

– Vi fokuserer nå på kommende store oppgaver som ligger foran oss og føler derfor ikke noe behov for å kommentere dette ytterligere.

Slik tapte Vålerenga mot Haugesund:

Publisert: 20.08.19 kl. 09:44

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post