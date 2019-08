HER SCORER NY-SPISSEN: Mayron George setter inn sitt første Vålerenga-mål. Keeper Marcus Sandberg er for sent ute. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Scoret i VIF-debuten - Stabæk slo tilbake

NADDERUD (VG) (Stabæk-Vålerenga 1–1) To sjanser, ett mål. Mayron George (25) fikk en drømmedebut for Vålerenga. Men Stabæk nekter å tape for Vålerenga.

Chidera Ejukas erstatter hadde litt startvansker mot Stabæk i kveld og viste seg først frem med en heading fem minutter før pause. Den strøk tverrliggeren.

Tre minutter ut i 2. omgang var den innleide Midtjylland-spissen våken på bakre stolpe etter at et skudd fra Herolind Shala traff høyre stolpe og trillet mot den venstre.

Fra spiss vinkel sendte 25-åringen Vålerenga i føringen foran nevene på Stabæk-keeper Marcus Sandberg.

Debutanten hadde imidlertid løpt fra seg etter 67 minutter og ble erstattet av Bård Finne.

Det begynner å bli lenge siden Stabæk vant en seriekamp hjemme på Nadderud. 109 dager har gått siden 2–0-seieren over Bodø/Glimt 28. april. I det 65. minutt tok imidlertid kaptein Andreas Hanche-Olsen ansvar. På en corner fra Robert Hernandez knuste han alle i luftrommet på bakre stolpe og headet inn utligningen.

Nekter å tape for VIF

Mens en blodig Hanche-Olsen var ute for å få behandling etter å ha fått en albue i nesen, benyttet VIF overtallet til å skape en kjempesjanse. Aron Dønnum traff stolpen med en suser. Da var det spilt 80 minutter.

Stabæk gikk for tre poeng, men kan trøste seg med at de er ubeseiret mot Vålerenga på de fem siste hjemmekampene i serien. Fjorårets kamp møte her på Nadderud endte også 1–1.

Stabæk-trener Jan Jönsson ga også en debutant sjansen fra start. Kasper Junker er hentet til Nadderud for å score mål. Det var han aldri i nærheten av i kveld.

Publisert: 14.08.19 kl. 20:54

