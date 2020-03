SERIEMESTERE: Molde-spillerne feirer seriegull etter 4–0 over Strømsgodset. Fra v.: Ruben Gabrielsen, Etzaz Hussain og Magnus Wolff Eikrem. Foto: Bjørn S. Delebekk

Opplysninger til VG: Her er corona-planene for Eliteserien

Tomme tribuner, et begrenset antall tilskuere og cuprunder er noen av alternativene om Eliteserien ikke kan starte som normalt helgen før påske. En siste utvei er fotball fram til jul.

Oppdatert nå nettopp

– En avgjørelse kan tidligst komme i slutten av denne uken, sier Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball, til VG.

– Vi jobber tett med Norges Fotballforbund med en rekke alternativer. Det er mulig vi avventer en avgjørelse til neste uke, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere hvilke alternativer de jobber med, men legger til at det også handler om ting utenfor selve arenaene – som hvordan folk skal komme seg til og fra.

– Dessuten har vi en utfordring med at terminlisten er så tett – og at Norge forhåpentligvis skal spille EM-sluttspill til sommeren.

– Ting utvikler seg nærmest fra time til time, sier Øverland.

Eliteserien starter i utgangspunktet helgen før påske, den 4. og 5. april. Siste serieomgang går etter planen den 29. november.

VG vet at det er minst fem alternativer på bordet:

1. Spille etter planen: Dette er selvfølge førstevalget for både NFF og klubbene, men ikke veldig realistisk med tanke på at helsemyndighetene fraråder store folkesamlinger for å hindre smitte.

2. Utsette de første serierundene og sette inn NM-runder. På den måten blir NM-datoer senere i sesongen frigjort for ligarunder. I cupen blir ikke antall publikummere et like stort problem.

3. Spille etter planen – men med tomme tribuner. Dette er blitt vanlig mange steder i Europa allerede, blant annet i to av fire Champions League-kamper denne uken.

4. Spille etter planen – men med begrensning på antall tilskuere. I så fall må klubbene bli enige med de lokale helsemyndighetene hvor mange tilskuere som er tilrådelig. Ett sete ledig i alle retninger fra der tilskueren sitter? I så fall får klubbene en stor jobb med å organisere tilskuerne.

5. Forskyve hele sesongen. Etter planen skal altså eliteserien pågå ut november – og med cupfinale siste helgen i oktober. En kan tenke seg at det skal spilles seriefotball fram til jul. I en krisesituasjon kan det være et alternativ.

Lars Lagerbäck opplyste sist søndag at han har planer om å samle spillere allerede fra 19. mai – om Norge kommer til EM. Det er planlagt to treningskamper før EM: Mot Danmark den 1. juni og mot Slovakia den 6. juni. Den første EM-kampen blir – om Norge kvalifiserer seg – mot Tsjekkia den 15. juni.

I tillegg til norske landslagsspillere, kommer selvfølgelig muligheten av eliteseriespillere som skal representere andre nasjoner i EM.

Toppserien for kvinner starter to uker tidligere enn Eliteserien – allerede neste helg. For en gangs skyld har fotball for kvinner en fordel; I 2019 var det i snitt 274 tilskuere per kamp, altså langt under helsemyndighetenes «tak» på 500. Samtidig er det også klubber som drar mer enn 500 tilskuere.

NFFs kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen opplyser at de foreløpig har interne prosesser onsdag.

Publisert: 11.03.20 kl. 09:54 Oppdatert: 11.03.20 kl. 10:14

