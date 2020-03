STORKAMP PÅVIRKES: Erling Braut Haalands Borussia Dortmund skal i utgangspunktet til Paris denne uken. Foto: WOLFGANG RATTAY

PSG mot Dortmund for tomme tribuner

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og franske myndigheter tar trolig flere grep i forbindelse med 8-delsfinalen i Champions League mellom Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund på grunn av coronaviruset, og nå bekreftes det at kampen går bak stengte dører.

Nyhetsbyrået Reuters meldte onsdag at 8-delsfinalen går uten publikum, og det bekreftes nå også av fransk politi. Opplysninger til VG tidligere mandag gikk ut på at også de to pressekonferansene før onsdagens match (med lagenes trener og én spiller) også kan bli avlyst, og at de tradisjonelle intervjusonene etter kamp blir droppet.

Det første oppgjøret mellom lagene endte 2–1 til Dortmund. Da scoret Erling Braut Haaland begge for det tyske laget, mens brasilianske Neymar satte inn PSGs bortemål. Spenningen om kvartfinaleavansement lever i høyeste grad før returen, der flere hundre journalister har søkt om å få dekke matchen.

Spent Witsel

I dialog med VG uttalte Dortmunds midtbanestjerne Axel Witsel nylig at det åpenbart ville være en fordel for PSG å ha hjemmefansen i ryggen førstkommende onsdag. Nå forsvinner den støtten, og franske myndigheter har den siste tiden avlyst flere arrangementer hvor det var planlagt flere enn 5000 personer til stede.

– Vi vet at det kommer til å bli veldig vanskelig. Det blir på deres stadion med deres fans. Vi vet at vi må gå utpå der og spille med samme mentalitet som vi hadde i den første matchen. Vi må prøve å score, sier Witsel til VG.

