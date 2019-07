TIL FINALE: Yoshimar Yotun jubler etter sin 2–0-scoring. Foto: Fernando Bizerra / EFE/NTB Scanpix

Peru til sin første Copa America-finale på 44 år

(Chile – Peru 0–3) Chile var store favoritter, men det er Peru som skal møte Brasil i Copa America-finalen på Maracanã.

Nå nettopp







Chile har vunnet to strake Copa America, men det blir ikke en ny finale på Alexis Sánchez og co. I stedet er det Peru som skal til mektige Maracanã til landets første Copa America-finale siden 1975. Da endte det med seier over Colombia. Nå venter Brasil – som slo Peru 5–0 i gruppespillet.

Chile kom best i gang, og kunne tatt ledelsen før det var spilt ni minutter. Men Charles Araguiz traff ikke mellom stengene.

Det gjorde Edison Flores, som tidligere spilte i danske Aalborg. Ballen ble slått inn fra høyre, og endte noe tilfeldig opp hos Flores, som banket ballen i nettmaskene.

les også Messi og co. raser mot dommeren etter Copa América-exit

Scoringen rystet Chile, og da keeper Gabriel Arias gikk på en skikkelig bærtur like før pause, fikk Yoshimar Yotún, med en fortid i Malmö, tid og rom til å sette inn 2–0.

Chile kom seg til hektene, men klarte ikke finne nettmaskene. Perus keeper Pedro Gallese storspilte, og nektet Chile gang på gang.

På overtid var Paolo Guerrero iskald og fastsatte sluttresultatet til 3–0.

les også Sánchez slår tilbake: – De har snakket dritt om meg

Chile og Eduardo Vargas muligheten til å pynte på resultat, men Gallese gjorde ydmykelsen komplett da han stoppet Vargas’ halvhjertede forsøk på en Panenka-straffe.

Publisert: 04.07.19 kl. 04:29