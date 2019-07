FÅR KRITIKK: Zlatan Ibrahimovic er fortsatt en helt i Los Angeles, men får stadig høyere kritikk. Her etter en av hans første kamper i Galaxy-trøyen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Spår Zlatan-exit: – Noe er feil med ham

Selv om han ligger på andreplass på toppscorerlisten og har ledet LA Galaxy til sluttspillet, får Zlatan Ibrahimovic (37) krass kritikk av de som følger klubben tettest.

– Jeg vet ikke om han er skadet eller om alderen endelig har begynt å ta ham igjen, men noe er feil med Zlatan Ibrahimovic. Forrige sesong skrudde han tiden tilbake, nå er han frustrert med god grunn, sier podcast-vert Josh Guesman i «Corner of the Galaxy», som handler om nettopp LA Galaxy.

I kjølvannet fra Galaxys 3–0-tap for San Jose Earthquakes natt til søndag, luftet supersvensken sin frustrasjon over manglende offensiv støtte. Men det var uttalelsene etter 2–0-seieren over Cincinnati i slutten av juni som virkelig har fått oppmerksomhet - i tillegg til denne scoringen, så klart:

– Jeg har mye vilje, vil mye, og jeg spiller med mye følelser. Så jeg vil gjøre mye, men det er umulig å gjøre så mye på en og samme tid, sier han, og uttalelsene er blitt tolket som kritikk av lagkameratene.

Videre i avsnittet sier Guesman at han tror Zlatan er inne i sin siste sesong som Galaxy-spiller, men at klubben vil vente til etter det kommende sluttspillet med å si farvel til svensken.

Svensken er på andreplass på toppscorerlisten med sine elleve nettkjenninger, bak kun Carlos Vela, men har bare to mål på de siste seks kampene i serien. De har allerede kapret en plass innenfor playoff-rundene, men er hele ni poeng bak byrivalen Los Angeles.

Nettstedet LA Galaxy Confidential sammenligner «Ibras» situasjon med den til David Beckham for noen år tilbake. De skriver at Zlatans nåværende situasjon minner om den til den engelske superstjernen på slutten av hans tilværelse i klubben, ettersom begge virket utilpasse i klubben mot slutten.

Også de konkluderer med at 2019 trolig blir svenskens siste år på vestkysten av USA.

Publisert: 04.07.19 kl. 15:50

