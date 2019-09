Salzburg-direktør flirer av Haaland-hysteri

SALZBURG (VG) Red Bull Salzburg-direktør Christoph Freund (42) var mannen som hentet Erling Braut Haaland (19) til klubben. Det er en avgjørelse østerrikerne kan tjene flere hundre millioner kroner på.

Nå nettopp







– Erling er en fantastisk fyr og en fantastisk spiller. Vi er virkelig stolte over at han er her i Salzburg. Vi ser frem til de neste månedene, eller årene, med ham, sier Freund.

Salzburg-direktøren takket ja til et intervju med VG etter å ha sett Haalands målshow i 6–2-seieren over Genk. Det var klubbens første Champions League-kamp siden 1994. 42-åringen beskriver det som «en fantastisk kveld».

Freund tok over jobben som Salzburgs sportslige overhode i 2015 og har fått mye av æren for at østerrikerne er tilbake i Europas gjeveste fotballselskap. Sist uke ble han også belønnet med en ny fireårskontrakt.

– Vi er veldig fornøyde med det han har oppnådd her så langt. Han er alltid i stand til å bringe inn eksepsjonelle spillere og trenere som deretter utvikler seg videre her, sa styreleder Harald Lürzer da avtalen ble offentliggjort.

les også Braut Haaland til VG etter CL-bragden: – Det sykeste i hele mitt liv

Haalands kometutvikling

En av spillerne styreleder Lürzer siktet til, var garantert Braut Haaland. Den israelske spissen Munas Dabbur gikk til Valencia i sommer for rundt 150 millioner kroner, men verdien på den norske 19-åringen er trolig allerede langt høyere.

Toppscorertittel i U20-VM, status som den mest målfarlige spilleren i Europas 15 beste ligaer denne sesongen og tirsdagens Champions League-gjennombrudd har forsterket Haalands posisjon som en av de mest spennende angriperne på kontinentet.

– Han er et av de største talentene i Europa. Jeg har kanskje aldri sett en spiss i den alderen med et slikt potensial, med en slik karakter og en slik mentalitet. Potensialet er skyhøyt. Hele pakken er virkelig fremragende, sier Freund.

– Det er allerede mye snakk om han og større klubber.

– Virkelig? sier Freund og gliser anerkjennende før VG får stilt det tenkte spørsmålet.

– Ha-ha. Ja. Hvor høyt verdsetter du ham nå?

– For øyeblikket er dette den perfekte klubben for ham. Det vet han. Vi nyter tiden sammen med ham. Vi vil se hva som skjer i fremtiden, men akkurat nå er dette perfekt for både FC Salzburg og Erling Haaland, sier den østerrikske sportsdirektøren.

les også Haaland hylles over hele Europa: – Han har det meste

Rolig Haaland

Da VG møtte Braut Haaland og pappa Alf-Inge i Østerrike i januar, etter en av ungguttens første treninger med sitt nye lag, fortalte de om interesse fra større klubber før kontraktsigneringen.

Juventus og Bayer Leverkusen var blant lagene som ønsket å kjøpe spissen fra Molde, men valget falt på Salzburg på grunn av muligheten til å få spilletid umiddelbart, en sentral rolle og kamper i Europa.

Det har så langt vist seg som en svært klok beslutning. Samtidig har Haalands prestasjoner den siste tiden vært så oppsiktsvekkende at det kan komme nye tilbud i løpet av relativt kort tid.

Selv forholder jærbuen seg rolig. Han har kontrakt med Salzburg til sommeren 2023.

– Jeg er nettopp kommet hit. Så det er ikke noe jeg stresser med, sier Haaland til VG.

– Nå er det kamp mot LASK om fem dager. Det er fokuset mitt nå. Det er et godt lag, så vi må være «på», sier 19-åringen, og har selvsagt rett i det.

Publisert: 18.09.19 kl. 18:54







Mer om