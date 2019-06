FIN-FINSK MATCHVINNER: Tromsøs Robert Taylor jubler for å ha satt inn kampens eneste mål mot Stabæk. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Jönsson og Stabæk røk i straffedrama i hjemkomsten

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Tromsø 0–1) Masse mål kjennetegnet Jan Jönssons gamle Stabæk-årganger. I Nadderud-returen fikk ikke svenskens lag engang mål på straffespark.







Det så riktignok lovende ut – før avspark. Først var «Verdens beste Jönsson» byttet ut med Stabæk-hymnen over høyttalerne i sekundene før kamp, svensken kom sist ut på Nadderud og tok imot applaus, jubel og sang da han spaserte over sin nygamle hjemmebane. Deretter trikset Jönsson selvsikkert opp matchballen i pensko for å overlevere til innkast.

Men ellers var det lenge lite flott å se på i det desiderte bunnoppgjøret i Eliteserien mandag kveld. Forskjellen var et korrekt idømt og hardt straffespark som ble satt inn av finske Robert Taylor etter 76 minutter.

– Det føles så godt, vi trengte virkelig denne seieren. «F*cking very important», sier Taylor til Eurosport.

Luc Kassi felte Lasse Nilsen, og samme Kassi var raskt oppsatt på å gjøre opp for seg. Han spilte frem Boli som fikk armene til Anders Jenssen rundt seg idet han avsluttet. Han kunne scoret, men Svein Oddvar Moen tolket det til nytt straffespark.

Da steg Kassi frem og tok ansvaret. Han traff tverrligger og ned – og ut fra tv-bildene var det vanskelig å kunne fastslå om HELE ballen var inne. Dommerteamet mente iallfall at fasiten var nei – og slik ble det 1–0 til Tromsø i Jan Jönssons kamp nummer 208 som Stabæk-trener, og den første i ny periode.

– Vi skaper ikke så veldig mye, og slipper til et lett mål. Det er bittert, og det er vel helt i grenseland om den er over linja, sier svensken til Eurosport.

Fra å ha skapt null målsjanser frem til straffesparket, var plutselig Franck Boli overalt i noen heftige sluttminutter. Fjorårets toppscorer kunne scoret både fra spiss vinkel, med hodet og på langskudd, men enten skjøt han utenfor eller på Gudmund Kongshavn. Spørsmålet er hva som hadde skjedd om Boli hadde tatt straffesparket...

Ellers holdt det å titte innom 1. omgang for å forstå hvorfor disse to lagene ligger sist i Eliteserien.

Begge slet ganske mye med spill og enda mer med sjanser, og det lille som kunne minne om farligheter skapte de i stor grad selv – som da Stabæk-keeper Marcus Sandberg banket ballen rett i Daniel Berntsen, eller da Tromsø-kollega Gudmund Kongshavn i motsatt mål slapp unna med å gi til corner (omgangens eneste) etter å ha nølt litt etter et tilbakespill.

Men spillet løsnet litt for begge de siste 20 minuttene. Seieren sender Tromsø opp fra det som var jumboplass til ti poeng og forbi både Stabæk og Strømsgodset.

Publisert: 17.06.19 kl. 20:54 Oppdatert: 17.06.19 kl. 21:06