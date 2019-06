I KIKKERTEN: Fra venstre: Achraf Hakimi, Moussa Wagué (her i duell mot Iago Aspas) og Hakim Ziyech. Foto: PA PHOTOS / EPA / AP

Syv spillere å se opp for i Afrikamesterskapet

Afrikamesterskapet er godt i gang, men heldigvis gjenstår det mer. Her er syv spillere å se ekstra opp for under turneringen.

Onsdag begynner den andre runden med gruppespillskamper i Afrikamesterskapet, så om du ennå ikke har fått med deg noe: fortvil ikke! Det er nok av kamper igjen.

Spesielt i Premier League utmerket afrikanske spillere seg forrige sesong. Helt i toppen av scoringslista der var Mohamed Salah, Sadio Mané og Pierre-Emerick Aubameyang, alle med 22 nettkjenninger hver.

På denne lista tar vi imidlertid en titt på noen litt mer ukjente spillere. Noen potensielle stjernespillere og noen som allerede er etablert, men som lukter på en overgang til en større klubb denne sommeren.

Her er syv spillere å følge litt ekstra godt med på under årets Afrikamesterskap:

Andre Onana (23), Ajax og Kamerun

BURVOKTER: Andre Onana, her for Ajax mot Tottenham i Champions League forrige sesong. Foto: Adam Davy / PA Wire

En av mange som virkelig viste seg frem for Ajax forrige sesong. Var med på å få laget til semifinale i Champions League, og 23 år gammel har han vist seg som en av verdens mest talentfulle keepere. Manchester United, som ikke har en helt avklart keepersituasjon med David de Gea, skal visst følge med på spilleren som holdt buret rent i den første Kamerun-kampen i mesterskapet. Guinea-Bissau ble slått 2–0. Neste gang Onana er i aksjon, er den 28. juni mot Ghana.

Thomas Partey (26), Atlético og Ghana

DEFENSIV MIDTBANE: Thomas Partey får instruksjoner fra Atlético-trener Diego Simeone under en La Liga-kamp mot Eibar i år. Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Da står Thomas Partey på motsatt side. Hans Ghana har fått en ok start med 1–1 mot Benin, men trenger flere poeng for å ta seg videre. Partey har selv etablert seg som en viktig brikke for forrige sesongs La Liga-toer: Atlético Madrid. Spørsmålet er om 26-åringen blir værende. Både Manchester United, Arsenal og Inter har visst vist interesse.

Tre Senegal-spillere

Napolis Kalidou Koulibaly (27) er allerede et kjent navn. Stopperen ble kåret til Årets forsvarsspiller i Serie A forrige sesong og har vært sterkt lenket til Manchester United. Der ser prislappen på 90 mill. euro ut til å ha skremt bort klubben, men plutselig skjer det noe. Spilleren har selv har uttalt at han «ikke vet» om han er i Napoli neste år.

Ta en titt på denne Koulibaly-redningen:

20 år gamle Moussa Wagué er det nok ikke like mange som kjenner til. Det er ventet at han tar skrittet opp fra Barcelona B til A-stallen denne sommeren, så han er absolutt verdt å følge ekstra med på. Ernesto Valverde skal ikke være helt fornøyd med leveransen til Nélson Semedo på høyrebacken, så kanskje får Wague sitt gjennombrudd kommende sesong. Har allerede fått tre La Liga-kamper, 20-åringen.

HØYREBACK: Moussa Wagué (t.h.) fikk tre La Liga-kamper for Barcelona forrige sesong. Her mot Huesca og Javier Galan den 13. april i år. Foto: JAVIER BLASCO / EFE

Rennes Isamïla Sarr er igjen litt mer etablert. 21-åringen viste seg for alvor frem for verden under fjorårets VM i Russland, og noterte seg for åtte mål og fem assist på 35 Ligue 1-kamper forrige sesong. En rekke Permier League-klubber skal være interesserte, blant dem Arsenal, Newcastle, Leicester og Watford.

Med disse tre på laget er Senegal blant favorittene i Afrikamesterskapet. Laget startet som forventet med 2–0-seier over Tanzania. Neste gang du har muligheten til å se dem spille, er 27. juni, da mot Algerie.

Hakim Ziyech (26), Ajax og Marokko

UENIGE: Hakim Ziyech (t.h.) tilsynelatende ikke enig med Tottenhams Dele Alli under forrige sesong CL-semi. Spurs gikk til finalen og tapte den mot Liverpool. Foto: Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

21 mål og 24 assist forrige sesong for Champions League-semifinalist Ajax lar seg høre. Liverpool og Arsenal skal visstnok være interessert i den dribleglade vingen, og ifølge Ajax’ sportsdirektør og den tidligere Arsenal-stjernen Marc Overmars forsvinner trolig 26-åringen fra Amsterdam i sommer. Enn så lenge konsentrerer han seg om å hjelpe sitt Marokkos videre i Afrikamesterskapet, og så langt, så godt. Marokko slo Namibia 1–0 i åpningskampen. Neste kamp er 28. juni mot Elfenbenskysten.

Achraf Hakimi (20), Real Madrid og Marokko

SKADET: Achraf Hakimi ble skadet i Dortmunds kamp mot Wolfsburg den 30. mars. Siden har han ikke spilt for klubblaget, men backen rakk likevel å bli klar til Afrikamesterskapet. Foto: SASCHA SCHUERMANN / AFP

Nok en marokkaner på lista; Real Madrids høyreback som er på et toårs utlån til tyske Borussia Dortmund. Fikk en glimrende start på karrieren i Dortmund, blant annet med assist-hat trick for laget i Champions League mot Atlético. 1. april kom imidlertid den knusende beskjeden om at backen er ute resten av sesongen på grunn av et brudd, men han ble klar til Afrikamesterskapet. Er absolutt en å se opp for.

Andre å se opp for: Villarreal og Nigerias Samuel Chukwueze, Lille og Elfenbenskysten Nicolas Pépé, Napoli og Guineas Amadou Diawara, RB Leipzig og Malis Amadou Haidara og Genk og Tanzanias Mbwana Samatta.

Publisert: 26.06.19 kl. 14:45

