STORSPILTE: Mathias Eriksen Ranmark tok virkelig vare på muligheten da han fikk tillit fra start for Mjøndalen i hjemmemøtet med Stabæk. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Lover keeperhelten ny sjanse: – Han var fantastisk!

NEDRE EIKER (VG) Molde-utleide Mathias Eriksen Ranmark (23) storspilte i seieren mot Stabæk. Nå lover Mjøndalen-trener Vegard Hansen at 23-åringen får fornyet tillit i neste kamp – mot klubben han er lånt ut fra.

Nå nettopp







– Han var fantastisk! Rolig, trygg, god og hadde noen helt avgjørende redninger. Det kan være en sånn kamp som gjør at har fått sitt gjennombrudd. Dette var grunnen til at han kom til oss, og dette er grunnen til at vi hentet ham, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til VG om Eriksen Ranmark.

Den 23-årige målvakten, som er på lån hos bruntrøyene fra Molde, fikk tillit fra start for første gang i dag og var uten tvil en av matchvinnerne da Mjøndalen tok tre poeng hjemme mot Stabæk etter en høydramatisk avslutning på kampen:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Jeg kom hit for å spille fotballkamper. Jeg kunne sittet på benken i Molde, så jeg er ikke her for å gjøre det samme. Jeg må bare ta vare på sjansen når jeg får den, og det føler jeg at jeg gjorde i dag. Så er det opp til Vegard hvem som spiller de neste kampene, sier Eriksen Ranmark til VG.

Og beskjeden fra trener Hansen lyder nok godt i ørene på 23-åringen.

– Jeg kan vel si nå at mot Molde i neste kamp, så får han stå så lenge han er skadefri. Dette var strålende, sier Mjøndalen-treneren.

Det var på overtid på stillingen 0–0 at Stabæks Franck Boli fikk muligheten alene med keeperen, men fjorårets toppscorer i Eliteserien klarte ikke overliste 23-åringe Eriksen Ranmark.

– «Den tar jeg» tenkte jeg faktisk. Jeg hadde en dobbeltredning tidligere i kampen, når klokka tikker mot nitti minutter og du fremdeles har holdt nullen, så får du selvtillit, sier Ranmark til VG om redningen.

Etter keeperens redning, gikk Mjøndalen omtrent rett i angrep. Jibril Bojang rykket seg fri ute til høyre og serverte til Sondre Liseth som bredsidet inn matchvinnerscoringen tre minutter på overtid.

– Det var litt uvirkelig å se på. At den endelig satt for oss på slutten der, var stort. Det var nesten så jeg ikke trodde på det! sier keeperen med et stort glis.

Julian Faye Lund har stått i bruntrøyenes mur de første kampene denne sesongen, men 19-åringen har slitt med en skade i ribbeinet og dermed fikk Eriksen Ranmark sjansen mot Stabæk.

– Det er mulig Mathias hadde stått uansett. Vi har to gode, unge keeper. Nå har Faye stått mye. Mathias var skadet da han kom fra Molde, så han har ikke fått trent ordentlig. Han har spilt bare en rekruttkamp og en cupkamp, så jeg har vært litt usikker på nivået hans, sier Hansen.

– Jeg lovte begge to spilletid da de kom til oss. Faye har stått mest til nå, og så stod Mathias i dag. Hvis ikke det skjer noe spesielt, så står Mathias også til helgen.

Publisert: 05.05.19 kl. 08:43