Nå må du ta på deg Norge-lua, Erling ...

ULLEVAAL STADION/NYDALEN (VG) Treningen var slutt. Men Erling Braut Haaland (19) var ikke ferdig. I flere minutter sto han og Sander Berge (21) og diskuterte, gestikulerte og pekte: Frustrasjon og nysgjerrighet ble til en lang diskusjon, for Haalands del for å forstå hvordan A-landslaget spiller fotball.

For nå må Erling Braut Haaland bytte Salzburg-tankene med tankene til Lars Lagerbäck. Den unge spissen må rett og slett ta på seg Norge-lua, for det er ganske stor forskjell på å spille spiss for Norge og Salzburg.

Det var noe av det frustrasjonen ute på Ullevaal-matta gikk på onsdag formiddag: Haaland fikk ikke de ballene han er vant med. Og da gikk han til den klokeste, kameraten sin: Han gikk til Sander Berge.

Vi skal huske på at Erling Braut Haaland bare har vært på én samling med A-landslaget tidligere (80 minutter på to kamper), tilbake i september, mens han i Salzburg i høst har spilt 18 kamper (26 mål ...) og er drillet i deres måte å spille fotball på. I Salzburg foregår mye av det offensive spillet rundt Haaland, som ofte er sluttproduktet til klubben.

Lagerbäcks Norge er på mange måter et annet spill, der spissene brukes som både oppspill-punkt og som gjennombruddspillere. På meg virket det som den unge og ivrige 19-åringen ikke fikk helt tak på spillet onsdag ettermiddag. Og derfor gjorde det godt med en prat med Sander Berge, en spiller som har vært med helt siden Lagerbäcks første kamp, tilbake i mars 2017.

Ved én anledning fikk vi som var til stede på Ullevaal ser noe av det Erling Braut Haaland har: Han fikk et gjennomspill – og på tre-fire lange skritt var han langt foran midtstopperne, med ballen trygt i beina.

Den lille sekvensen ga faktisk litt frysninger på ryggen: For det er dette vi nordmenn har i vente – hvis landslagsledelsen lykkes med å integrere Erling Braut Haaland i laget, noe jeg føler meg sikker på at de klarer. For gutten er lærevillig, der han hopper mens han løper, kroker ryggen og sparker fra – i et voldsomt tempo.

Han kan se ut som en litt vill spiller, løpesettet er nærmest fascinerende, men synet bedrar. Gutten er smart. Han har en ekstrem fotballforståelse. Alle scoringene hans denne høsten er beviset på det: Erling Braut Haaland er en mester til å plassere seg, løpe riktig – og stå der ballen kommer.

Han har alltid vært en goalgetter, fra han var liten. I Bryne, i oppveksten, spilte Erling Braut Haaland på et meget godt lag, et lag som var så gode at de tidlig reiste ut for å møte enda bedre lag enn de norske. Det ble kamper mot Juventus, Ajax, Everton, Atlético Madrid og Fulham – for å nevne noen. Og det var viktig: For disse spillerne kunne lett tro de var bedre enn de var – fordi de var så gode i Norge. Etter møtene med de nevnte lagene ble det mer sånn «vi var visst ikke så gode som vi trodde ...», selv om de også slo noen av disse lagene.

Mot manges råd, ble Erling Braut Haaland sendt alene til Molde da han var 16 år. Han reiste fra trygge omgivelser på Jæren og måtte ta mye ansvar selv. Dette er noe av det som har vist seg viktigst i utviklingen hans: Han lærte seg tidlig å ta vare på seg selv, stå på egne ben. I tillegg fikk han konsentrere seg fullt og helt om fotball.

Og som angrepsspiller hadde Erling Braut Haaland en stor fordel i Molde: Han ble trent opp, lært opp, av en mester i faget «plassering-sterk målscorer» – Ole Gunnar Solskjær. I Norge er det vanskelig å finne noen bedre på det feltet. Og 16 år gammel hadde han også vokst mye, i høyden, og var i ferd med å bli det «råskinnet» av en fotballspiller han er blitt.

Den indre driven har alltid vært Erling Braut Haalands store fordel sammenlignet med mange andre. Og på fotballbanen er timingen hans største styrke. Bare se hvor sjelden gutten går i offside, noe som ofte beviser om timingen din er god eller dårlig. Og hvordan han finner plasser i nærheten av mål der han regner med at ballen kan komme.

Foreløpig har alt gått etter planen, eller enda bedre, på klubbsiden.

Nå er det opp til Lars Lagerbäck, Per Joar Hansen – og Braut Haalands lagkamerater – om Norge skal «få til» 19-åringen også for Norge.

Men mest av alt er det opp til han selv: Jo raskere han tar på seg Norge-lua, med alt det innebærer, jo bedre blir det.

Og det vet selvsagt Erling Braut Haaland best av alle.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

