ETTERTRAKTET: Erling Braut Haaland er et av Europas heteste overgangsobjekt. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Braut Haaland-bilde får nettet til å koke

MANCHESTER/OSLO (VG) Et bilde av Erling Braut Haaland som angivelig signerer på en Manchester United-trøye har virkelig fått nettet til å koke.

Som om det ikke var nok rykter rundt den norske spissen fra før.

Erling Braut Haland er et av de heteste overgangsobjektene i Europa etter en fantastisk høstsesong med Erling Braut Haaland. Han kobles til RB Leipzig, Borussia Dortmund - og Manchester United, og VG har tidligere kunne melde om at Ole Gunnar Solskjær besøkte Haaland-leiren i Østerrike.

Nå er det et bilde av Haaland - som har scoret åtte mål på seks Champions LEague-kamper - som er i ferd med å ta helt av på Twitter. Et bilde hvor han angivelig signerer en Manchester United-drakt skaper voldsomme spekulasjoner på Twitter.

Dette er bildet:

VG har vært i kontakt med Manchester United, som sier de ikke har noen kommentar til spekulasjonene rundt Haaland. Etter det VG forstår, er Braut Haaland for tiden hjemme på Jæren på juleferie.

Det er mye som tyder på at det ligger et klubbytte i kortene for Braut Haaland i januar, men akkurat nå holder de fleste kortene tett til bryste. Ole Gunnar Solskjær sa på kryptisk vis til VG at «han vet hva han har lyst til å gjøre, og han vet hva han skal gjøre». Borussia Dortmund har ikke ville kommentere noen av ryktene som kobler Haaland til dem, mens en annen tysk storklubb har bekreftet Haaland-bud.

Haaland har selv lagt ut et bilde på sin Instagram hvor han takker følgerne for all støtten i 2019, og beskriver ved bruk av emojis at han blir en løve når vi snart tar fatt på 2020.

Kilder har opplyst til VG at en avgjørelse om hvor Haaland vil spille fremover kan komme når som helst.

Publisert: 17.12.19 kl. 21:00

