Ny omstridt VAR-avgjørelse – Spurs med uavgjort mot tabelljumbo Norwich

(Norwich - Tottenham 2–2) En frisparkperle fra Christian Eriksen og et sikkert straffespark fra Harry Kane sikret ett Spurs-poeng, men det var annulleringen av målet til Teemu Pukki som var «snakkisen».

For mindre enn 10 minutter siden

Norwich kom best i gang da Emiliano Buendía vant ballen fra landsmannen Juan Foyth. Mario Vrancic satte ballen i mål bak Paulo Gazzaniga.

Deretter trodde Teemu Pukki at han hadde doblet ledelsen for vertene, men VAR konkluderte med at armhulen til finnen var nærmere Spurs’ mål enn kneet til Toby Alderweireld.

Det fikk det til å koke både på Twitter og i andre foraer hvor fotball diskuteres.

– Hadde jeg vært Pukki, hadde jeg spydd. Forferdelig avgjørelse, skriver tidligere Tottenham-spiller Gary Lineker, som scoret 48 landslagsmål for England.

Lineker beskrev avgjørelsen som «tøv», og var heller ikke den eneste som reagerte på annulleringen.

Den tidligere Fulham-stopperen Brede Hangeland, som flere ganger har uttalt seg veldig kritisk til VAR, la ut et bilde med en syrlig tone:

Kane sikker fra krittmerket

Dermed stod det fortsatt 1–0 til hjemmelaget da Christian Eriksen fikk muligheten på frispark fra 20 meter i andre omgang.

Harry Kane – muligens offsideplassert –holdt på å motta ballen i bakrom da Jamal Lewis handset.

Venstrebacken fikk kun det gule kortet.

Christian Eriksen tok fart og sendte av gårde et perfekt skudd. Norske Alexander Tettey var den eneste i muren som ikke hoppet, og ballen sneiet hodet hans og gikk i mål.

Litt senere lå ballen i mål igjen. Nok en gang var en Tottenham-spiller sist på ballen, men dessverre for gjestene satte Serge Aurier ballen i feil nett.

Alderweireld taklet ballen i leggen på høyrebacken, og det hele så litt småkomisk ut da spilleren fra Elfenbenskysten satte den i eget nett bak en utspilt Paulo Gazzaniga.

Snaut ti minutter før slutt ble Harry Kane felt etter en hodeløs takling fra Christoph Zimmermann.

Straffeeksperten møtte en annen ekspert i Tim Krul, men Kane var sikker fra krittmerket.

SIKKER: Harry Kane hadde ingen problemer med å overliste Tim Krul fra krittmerket i lørdagens kamp på Carrow Road. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

Leicester slo West Ham

Brendan Rodgers gjorde hele ni endringer til kampen mot West Ham fra laget som tapte 4–0 hjemme mot Liverpool Boxing Day.

Jamie Vardy var ikke en gang med i troppen, han ble hjemme, etter å ha fått sitt tredje barn.

Men reservene fikset biffen. Kelechi Iheanacho sendte de i ledelsen på London Stadium.

Pablo Fornals utlignet, men etter pause gjorde André Gray opp for en straffemiss i 1. omgang, og ble matchvinner.

Leicester holder dermed på 2. plassen, og har nå fire poeng ned til Manchester City som er nummer tre. De møter Sheffield United søndag.

Publisert: 28.12.19 kl. 20:24

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 18 17 1 0 46 – 14 32 52 2 Leicester City 20 13 3 4 43 – 19 24 42 3 Manchester City 19 12 2 5 52 – 23 29 38 4 Chelsea 19 10 2 7 33 – 27 6 32 5 Tottenham Hotspur 20 8 6 6 36 – 29 7 30 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler