GA KLAR BESKJED: Ole Gunnar Solskjær var ikke helt fornøyd med hvordan Juan Mata startet kampen. Foto: PETER POWELL / EPA

Solskjær forklarer skyllebøtte: – Spurte hvordan det gikk med familien

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) og Juan Mata (31) hadde en opphetet diskusjon. Så løsnet det skikkelig for spanjolen.

Oppdatert nå nettopp

Scenen utspilte seg i første halvdel av første omgang i 4–0-seieren over Norwich lørdag ettermiddag. En misfornøyd Solskjær ropte og gestikulerte til Mata, som hadde kommet dårlig i gang med kampen sin.

Det var playmakerens første Premier League-kamp fra start på over en måned. Han virket ikke veldig blid etter Solskjærs skjennepreken. Det var tydelig fra pressetribunen, og ble også fanget opp av fotografene:

FIKK KJEFT: Ole Gunnar Solskjær hadde en opphetet diskusjon med Juan Mata fra sidelinjen. Foto: JON SUPER / X01545

Solskjær ler da den opphetede Mata-samtalen ble dratt opp på pressekonferansen etter kampslutt.

– Jeg spurte hvordan han følte seg, og hvordan det gikk med familien hans, sier Solskjær spøkefullt.

– Nei da. Det var bare noen småting som vi har snakket om tidligere, sier han.

– Hvilke ting var det?

– Det var bare taktiske ting. Vi snakker sammen i løpet av treningsuken om hva vi ønsker at han skal gjøre. Man må la Juan finne løsningene. Jeg kan ikke finne løsningene for ham fra sidelinjen, men vi ønsker at han skal få ballen så mye han kan. Det var viktig at han fortsatte å prøve å finne rom, sier Solskjær til VG.

Mata sto uten et eneste målpoeng i Premier League så langt denne sesongen, men mot Norwich ble han brukt i en ny rolle, som høyrekant i Solskjærs 4–2–3–1-formasjon.

Etter at Solskjær ga ham klar beskjed om hva han måtte gjøre annerledes, så det ut til å løsne fullstendig: Med to millimeterpresise innlegg med venstrefoten la han opp til både Marcus Rashfords åpningsmål og Anthony Martials 3–0-scoring.

Plutselig så Mata ut som den kreative midtbanespilleren United-fansen har etterlyst i lang tid.

– Han var strålende. Når vi får Juan rettvendt, klarer han å finne pasninger og slå innlegg. Jeg er henrykt over ham. Han er en utrolig viktig brikke i troppen, og jeg synes vi klarte å finne ham mer enn vi har klart tidligere når han har spilt, sier Solskjær.

– Hjalp det å flytte ham til høyresiden?

– Ja, han spilte veldig bra. Mason Greenwood har også spilt på den siden som venstrebent spiller, men han er en annen type. Vi følte at dette var riktig løsning. Han gir oss en annen dimensjon.

Det var kun den sjette kampen fra start for Mata i Premier League denne sesongen. Veteranen innrømmer at han ikke trives med hverdagen som reserve.

– Det er frustrerende når jeg ikke får spille. Jeg er fortsatt sulten etter å hjelpe laget mitt med scoringer og målgivende pasninger. Som alle andre spillere, er jeg ikke glad når jeg ikke spiller. Men jeg må alltid være tilgjengelig for laget, sier Mata, som trolig har økt sjansene sine for mer spilletid i ukene som kommer.

Publisert: 11.01.20 kl. 23:11 Oppdatert: 11.01.20 kl. 23:24

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 21 20 1 0 50 – 14 36 61 2 Leicester City 22 14 3 5 47 – 21 26 45 3 Manchester City 21 14 2 5 56 – 24 32 44 4 Chelsea 22 12 3 7 39 – 29 10 39 5 Manchester United 22 9 7 6 36 – 25 11 34 VIS MER Champions League

