Santi Cazorla kom inn fra benk og snudde kampen for Villarreal

(Real Sociedad - Villarreal 1–2) Real Sociedad tok føringen mot Villarreal på årets første kamp, men så snudde de gulkledde kampen etter straffespark og hårfin offside-vurdering etter VAR-sjekk.

Oppdatert nå nettopp

Martin Ødegaard bidro sterkt til at Real Sociedad tok føringen hjemme mot Villarreal, men scoringer fra Manu Trigueros og Santi Cazorla sørget for at Villarreal snudde og vant på Anoeta Stadium.

Real Sociedad åpnet kampen best med scoring fra Willian José etter 22 minutter. Den scoringen kom etter at Ødegaard la en nydelig pasning ut til Portu som igjen fikk målgivende til Willian Josè som fra kloss hold førte hjemmelaget i føringen. Pasningen til Ødegaard har også blir hausa godt opp i sosiale medier:

I andre omgang var de gulkledde Villarreal-spillerne mer påskrudd og utliknet på straffespark etter 58 minutter før innbytter Santi Cazorla sendte Villarreal i føringen etter å ha fått målet godkjent etter VAR-sjekk.

Spanjolen ble egentlig avblåst for offside, men bildene viste at Villarreals nummer 8 var innenfor linja.

– Ikke vært like dominerende

I en jevnspilt første omgang fikk begge lagene én stor mulighet hver i løpet av kampens første kvarter, men ballen fant veien i nettet etter først 22 minutter. Ødegaard prikket en ball fint gjennom til Portu som igjen la et strålende innlegg i boks. Fra kloss hold hadde Willian José ingen problemer med å sende Real Sociedad opp i føringen.

Etter den scoringen var det imidlertid ikke like mye trøkk fremover i banen fra hjemmelaget, og Ødegaard falt litt ut av kampen.

– Han har ikke vært like dominerende som han har vært i andre omganger, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt om Ødegaard fem minutter før pausesignalet gikk.

Men bare et par minutter etter det satte nordmannen på bryteren. 21-åringen fikk ballen på midtbanen og fosset frem i mellomrommet mellom Villarreals midtbane og forsvar. Fra 18 meter prøvde han å snike ballen ned i høyre hjørne, men ballen gikk noen centimetere utenfor.

MATCHVINNER: 35 år gamle Santi Cazorla kom inn fra benken og snudde kampen for Villarreal. Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Straffescoring

I andre omgang var Villarreal mer påskrudd i jakten på en utligning, og etter 57 minutter fikk de uttelling. Samuel Chukwueze fosset gjennom i bakrom på en kontring og ble felt av Real Sociedads Igor Zubeldia. Midtstopperen hadde gult kort fra før, og burde så absolutt fått sitt andre, men spanjolen fikk sjokkerende nok fortsette.

Straffesparket ble satt kontrollert i mål fra Trigueros og dermed var lagene like langt.

Og da Santi Cazorla fikk målet sitt godkjent etter 75 minutter, var kampen snudd.

Dette var en ypperlig mulighet for Real Sociedad til å få heng i kampen om topp fire i La liga. Med tre poeng her ville de vært ett poeng bak Sevilla, men nå er det fire poeng opp. Villarreal klatrer derimot opp til 9.plass og er nå kun tre poeng bak Real Sociedad som altså ligger som nummer fem på tabellen.

Publisert: 05.01.20 kl. 15:54 Oppdatert: 05.01.20 kl. 16:11

Mer om

Flere artikler