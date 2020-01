TIL NORGE: Bobby Madley dømmer fjerdedivisjonsoppgjøret mellom Furuset og Halse/Løren i april i fjor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

PL-dommer avslører hvorfor han fikk sparken: – Har vært mental tortur for meg

Tidligere Premier League-dommer Bobby Madley (34) forteller sin versjon av hvorfor han måtte gi seg som toppdommer i England.

Madley, som nå er bosatt i Norge og skal dømme norsk 2. divisjon i 2020, følte at nyttårsaften var riktig timing for å fortelle om det han karakteriserer som de 18 vanskeligste månedene i hans liv – tiden etter at han forlot Premier League i august 2018.

Madley forteller at en seks sekunders Snapchat-video med «svart humor» kostet ham jobben.

Spøkte med handikappet

Dommeren deltok på et idrettsarrangement med datteren, og hevder at han i årene før hadde spøkt med at han ikke skulle delta i foreldrenes løp, og at andre hadde spøkt med at han var redd for å tape.

Da han satt i bilen med telefonen skal en person med nedsatt gangevne ha passert foran ham.

– Neste del er jeg skamfull over. Jeg tok en seks sekunders video. Jeg sa ingenting. Jeg gjorde dette på Snapchat, der jeg tar alle videoer jeg har tenkt å lagre på telefonen. På videoen skrev jeg «F**k me, jeg har en sjans å vinne foreldrenes løp i år», skriver Madley på therefereesword.blogspot.com.

Han tar sterk avstand fra sin egen handling, og godtar at den lyder skammelig tatt ut av sin sammenheng. Men han har aldri akseptert at det endte med sparken.

Da Madley sluttet i 2018 kom dommerorganisasjonen PGMOL (Professional Game Match Limited) med følgende uttalelse: «Bobby Madley er ikke lenger ansatt i PGMOL. Vi forstår at han har bestemt seg for å flytte på grunn av en endring i hans personlige liv».

Allerede i august 2018 skrev The Sun at Madley måtte gå fordi han hadde gjort narr av en handikappet person i en Snapchat-melding.

PL: Bobby Madley i aksjon i Premier League-oppgjør på White Hart Lane i august 2016. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

– Min intensjon var at vitsen var rettet mot meg selv. Hadde jeg sendt dette til noen på Snapchat, så hadde jeg akseptert avgjørelsen som senere kom. Det gjorde jeg ikke. Jeg lagret den på telefonen min. Jeg sendte den som en privat melding til noen jeg stolte på, til noen som har vært en stor del av livet mitt de siste ti årene. En som forsto konteksten med tidligere kommentarer og visste at det hadde blitt spøkt med vekten min.

Madley skriver at han noen uker senere oppsto en krangel med personen han sendte videoen til, og at videoen senere havnet hos sjefen hans.

Dommerkarrieren i England var over før Madley hadde rukket å bli 33 år.

– De siste 18 månedene har vært mental tortur for meg, skriver Madley, som avslutter slik:

– Vær så snill ikke tenk dårlig om meg! Jeg er et menneske som gjorde én feil, en som mange, mange mennesker kunne ha gjort selv uten å miste alt.

