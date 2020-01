VIL SATSE: Den voldsomme satsingen på kvinnefotball internasjonalt vil også øke verdien på fotballproduktet her hjemme, mener Hege Jørgensen, leder Toppfotball Kvinner. Foto: Helge Mikalsen

Bekymret over spillerflukten - Toppserien svekkes på kort sikt

Spillerflukten fra Toppserien fortsetter. Det bekymrer både landslagssjef Martin Sjögren og daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

Det siste året har nesten 20 landslagsspillere og profiler forlatt norsk kvinnefotball til fordel for utenlandske klubber. Hege Jørgensen innrømmer at spillerflukten svekker Toppserien.

– Jo, det ser sånn ut. På kort sikt kan det svekke Toppserien noe. Vi ønsker å ha en så sterk liga som overhodet mulig. Det er viktig for norsk fotball. Samtidig er det bra at de beste spillerne får en helprofesjonell hverdag og at de norske er så attraktive at de blir hentet til gode klubber. Det er en del av fotballens økosystem, sier Jørgensen til VG.

Hun er klar på at Toppfotball Kvinner må jobbe knallhardt for å skape enda bedre forutsetninger for spillere her hjemme slik at de ikke skal være nødt til å reise ut for å bli profesjonelle.

– Det blir viktig for oss å jobbe hardt for å få det til. Så er det slik at profflivet ikke er for alle. Det er ganske tøft «der ute». Dermed blir det viktig med en god norsk liga som er attraktiv også for spillere utenfra.

Her er noen av spillerne som har gått eller er på vei til utenlandske klubber Ingrid Syrstad Engen (Wolfsburg)

Karina Sævik (PSG)

Stine Hovland (Milan)

Guro Reiten (Chelsea)

Cecilie Redisch Kvamme (West Ham)

Amalie Eikeland (Reading)

Lisa-Marie Utland (Reading)

Therese Sessy Åsland (Kristianstads DFF)

Synne Skinnes Hansen (Linköping)

Kristine Bjørdal Leine (Reading)

Cecilie Fiskarstrand (Brighton)

Ingrid Moe Wold (Madrid CFF)

Aurora Mikalsen (Manchester United)

Guro Pettersen (Piteå)

Lena Soleng Hansen (IK Uppsala)

Elise Stenevik (Eskilstuna United)

For landslagssjef Martin Sjögren er utviklingen litt «både og».

– Det viktigste er at spillerne havner i klubber som er bra for deres egen utvikling. Å flytte utenlands er ikke løsningen på alt. Du må gjøre en god research før du drar slik at du er sikker på at du havner i et miljø som er positiv for din utvikling, at du kan ta nye steg. Da er det positivt også for landslaget.

Sjögren ser på spillerflukten som en konsekvens av den voldsomme satsingen i de store klubbene i Europa. Den er det vanskelig å konkurrere med.

– For ligaen er det tøft å miste «stjernene» - selv om det er naturlig. Da blir det muligheter for de rett bak til å få viktigere roller i sine klubber. Vi har veldig mange unge spillere som er interessant for fremtiden. Så får vi jobbe knallhardt for å opprettholde et godt nivå. Vi må fortsette å utvikle vår egen liga. Det er viktig for landslaget nå og for fremtidige landslag, mener svensken.

Han tror grepet med å kutte Toppserien fra 12 til 10 lag vil bidra til økt kvalitet og gleder seg over at både Vålerenga og LSK satser, mens Sandviken fortsetter på «et smart sett» å samle norske spillere som ligger i vannskorpen til A-landslaget.

For Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner handler det også om å være forberedt når noen av spillerne ute vender hjem igjen.

– Vi har aldri hatt så mange spillere i utlandet, og mange av disse vil komme hjem igjen. Da må vi være forberedt. De tar med seg viktige referanser utenfra fra noen av de beste klubbene som kan utvikle oss videre, sier Jørgensen.

Hun mener også konkurransen spesielt fra den engelske ligaen, er bra for Toppserien.

- Den satsingen som skjer internasjonalt i mange store klubber er med på å øke anerkjennelsen av kvinnefotballen. Det vil gjøre noe med den kommersielle verdien vår også. Derfor må vi ønske den velkommen.

