TURBULENT TID: David de Gea har vært mye omsnakket de siste dagene. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Solskjær nektet å svare på de Gea-spørsmål

Det har stormet rundt David de Gea siden semifinaletapet for Chelsea, men Ole Gunnar Solskjær ville ikke snakke om den spanske sisteskansen på tirsdagens pressekonferanse.

For mindre enn 10 minutter siden

– Dette skal ikke bli en David de Gea-pressekonferanse, sa den norske Manchester United-manageren etter å ha blitt spurt gjentatte ganger om spanjolen er mentalt klar for de to siste kampene i Premier League-sesongen.

Kamper som har enorm betydning, som vil avgjøre om de røde djevlene blir å se i Champions League neste sesong eller ei.

Flere har spekulert i om de Geas fæle dag på jobben i FA-cupsemifinalen mot Chelsea ville føre til at Solskjær vraket spanjolen, og flere ganger siden søndagens kamp har spørsmålet blitt stilt:

Er de Gea god nok til å fortsette som Manchester Uniteds førstevalg mellom stengene?

Årsaken til det er disse tabbene:

– Jeg skjønner at du kanskje ikke vil snakke om David, men alle andre gjør det, sa en av journalistene på den digitale pressekonferansen.

– Jeg skjønner at det er din jobb å snakke og skrive om det, men det er min jobb å forberede laget til kamp. Vi skal ikke sitte her og snakke om enkeltindivid. Ingen her skal føle at det blir lagt noe ekstra press på dem, kontret Solskjær.

– David er mentalt sterk nok til å vite at han skal levere på trening og i kamp, la han til.

Manchester United skal onsdag kveld i aksjon mot West Ham hjemme på Old Trafford, i en kamp som kan gi dem initiativet i jakten på en topp fire-plassering. De har i skrivende stund like mange poeng som Leicester – men én kamp mindre spilt. Tar de poeng mot West Ham, vil alt annet enn tap mot Leicester gi dem en Champions League-billett.

Leicester har slitt den siste tiden, og fikk lørdag juling mot Tottenham:

– Hvor viktig er det for Manchester United å komme seg til Champions League, av sportslige og økonomiske grunner, og også det å være en attraktiv klubb å spille for?, spurte Manchester United-kjenneren Andy Mitten.

– Du vil alltid spille i de største turneringene og møte de beste lagene. Men Manchester United er attraktive nok i seg selv. Jeg tror alle ser at vi er på vei mot noe bedre. Jeg føler i hvert fall det. Jeg vil ikke snakke om økonomi eller hvor attraktive vi blir eller ikke blir. Jeg vil bare sørge for at vi kommer oss dit, sier Solskjær.

– Å tape gjør vondt, og man er skuffet. Men du kan bare se frem mot neste kamp. Å tape på søndag var ikke verdens ende. Det var bare enden på FA-cupen for vår del. Manchester United har tapt store kamper før og slått tilbake. Det er det vi må gjøre nå.

Publisert: 21.07.20 kl. 11:50

