TOMÅLSSCORER: Even Hovland puttet to ganger for Rosenborg på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold, NTB Scanpix

RBK kapret bronsen og europacup-billett fra Odd

OSLO/TRONDHEIM (VG) (RBK-Ranheim 3–2, FKH-Odd 4–1) Rosenborg havnet på 3. plass i Eliteserien etter en dramatisk 3–2-seier over Ranheim.

Joachim Baardsen

Erik Eikebrokk

Ranheim tok ledelsen 1–0 og utlignet til 2–2 et kvarter før slutt, men to scoringer av Even Hovland og en rakett fra Samuel Adegbenro gjør at Rosenborg kan juble for bronse.

Etter som Odd tapte 4–1 mot FK Haugesund, tar trønderne 3. plassen med bedre målforskjell enn Dag-Eilev Fagermos menn. Det til tross for at RBK-kaptein Mike Jensen bommet på straffe på overtid mot Ranheim.

Odd trengte «bare» ett poeng borte mot Hagesund for å være sikret bronse og plass i kvaliken til Europa League, men skienslaget gikk på en skikkelig smell i Rogaland

Fire baklengs

Sondre Rossbach slapp inn hele fire mål, mens Markus Kaasa var den eneste som scoret for Odd.

– Hva slags følelse sitter du igjen med? spør Eurosports reporter.

– Hva slags følelse jeg sitter igjen med? svarer Fagermo.

– Det er skuffende å bli nummer fire når vi har ligget på medaljeplass hele sesongen. Vi spiller en svak kamp. Vi har vært dårlige på bortebane. Vi fortjener ikke medalje, sier Odd-treneren.

– En fjerdeplass og semifinale i cupen. Det blir et «nesten-år»?

– Det var et kjempespørsmål. Det sier seg selv, sier Fagermo.

Ranheim rykket ned

For Ranheim betyr resultatet på Lerkendal at de rykker ned fra Eliteserien. Blåtrøyenes eventyr på Norges øverste nivå får dermed en foreløpig slutt etter strake to år.

TUNGT: Ranheim-kaptein Mads Reginiussen var lei seg etter at nedrykket var et faktum på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

Publisert: 01.12.19 kl. 20:03 Oppdatert: 01.12.19 kl. 20:14

