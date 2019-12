Helland brukte lang tid for seg selv – håper å fortsette som RBK-spiller

OSLO/TRONDHEIM (VG) (RBK-Ranheim 3–2, FKH-Odd 4–1) Rosenborg havnet på 3. plass i Eliteserien etter en dramatisk 3–2-seier over Ranheim. Pål André Helland håper fremtiden hans fortsatt ligger i Trondheim.

Ranheim tok ledelsen 1–0 og utlignet til 2–2 et kvarter før slutt, men to scoringer av Even Hovland og en rakett fra Samuel Adegbenro gjør at Rosenborg kan juble for bronse.

Etter som Odd tapte 4–1 mot FK Haugesund, tar trønderne 3.-plassen med bedre målforskjell enn Dag-Eilev Fagermos menn. Det til tross for at RBK-kaptein Mike Jensen bommet på straffe på overtid mot Ranheim.

Seieren betyr ikke bare topp tre, men potensielt sett også flere titalls millioner kroner i inntekter fra europacupspill i 2019. Etter kampen brukte Pål André Helland lang tid for seg selv i midtsirkelen. Han «håper» at han ikke har spilt sin siste kamp på Lerkendal.

– Nei, det håper jeg ikke. Man kan tåle, på dårlige år, å ikke vinne ligaen. Hvis ikke hadde fotball blitt kjedelig. At vi på dårlige år klarer å kvalifisere oss til Europa, det er ekstremt viktig, sier Helland til VG.

TOK TID FOR SEG SELV: Slik satt Helland etter kampen mot Ranheim. Foto: Ole Martin Wold

Tok av seg medaljen

– Du sier at tredjeplassen er viktig, men du var rask med å ta av deg medaljen etter å ha fått den. Hvorfor?

– Jeg syns ikke det skal være medaljer for andre- og tredjeplasser. Det er min mening. Det er ingen andre land i verden som deler ut medaljer til bronse og sølv. For meg er det bevis på at man er første og andre taper, sier Helland og fortsetter:

– Det er ikke for å være respektløs mot dem som kjemper for sølv og bronse hvert år. Men for meg er det viktigste med å bli nummer tre, å kvalifisere oss til Europa.

TOMÅLSSCORER: Even Hovland puttet to ganger for Rosenborg på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Odd-smell

Odd trengte «bare» ett poeng borte mot Haugesund for å være sikret bronse og plass i kvaliken til Europa League, men skienslaget gikk på en skikkelig smell i Rogaland. Sondre Rossbach slapp inn hele fire mål, mens Markus Kaasa var den eneste som scoret for Odd.

– Hva slags følelse sitter du igjen med? spør Eurosports reporter.

– Hva slags følelse jeg sitter igjen med? svarer Fagermo.

– Det er skuffende å bli nummer fire når vi har ligget på medaljeplass hele sesongen. Vi spiller en svak kamp. Vi har vært dårlige på bortebane. Vi fortjener ikke medalje, sier Odd-treneren.

– En fjerdeplass og semifinale i cupen. Det blir et «nesten-år»?

– Det var et kjempespørsmål. Det sier seg selv, sier Fagermo.

Moe Dyrhaug om Horneland

Like etter kampslutt fikk RBK-leder Tove Moe Dyrhaug spørsmål om 3.-plassen redder jobben til trener Horneland.

– Nei. Vi ser mot 2020, vi nå. Det var viktig for oss å få til dette. Vi gjør det svært vanskelig for oss selv når vi må vente til siste runde. Vi har ikke vært gode nok. Vi greide det, og marginene gikk med oss. Det var viktig, for vi kunne ikke avgjøre selv. Så vi var heldige at Haugesund slo Odd, sier Moe Dyrhaug til VG.

– Hvordan vil dere jobbe nå?

– Det eneste er å starte jobben etter kampen mot PSV i Eindhoven. Så blir det kort juleferie for vi skal snu steinene og få tilbake engasjementet. Vi er klar for 2020.

Ranheim rykket ned

For Ranheim betyr resultatet på Lerkendal at de rykker ned fra Eliteserien. Blåtrøyenes eventyr på Norges øverste nivå får dermed en foreløpig slutt etter strake to år.

– Vi er ikke gode nok, erkjenner Ranheim-trener Svein Maalen overfor Eurosport.

Han er nå forberedt på at Ranheim kanskje må bygge opp et nytt lag for å kunne rykke opp igjen.

Mads Reginiussen vurderer nå å legge opp.

– Det er vanskelig å si. Jeg må ta en runde etter sesongen, men tanken har slått meg. Det er nok å gjøre på fritiden, med jobb og alt. Skal ikke konkludere. Jeg har ikke gitt meg ennå. Det er ikke noe nytt at jeg tar en runde, sier Reginiussen til VG.

– Hvordan oppleves det å rykke ned?

– Det var en tung dag i dag. Det er blytungt. Det er det. Jeg unner ingen å stå i en slik nedrykkskamp over tid. Når man får endelig slaget rett i magen, så gjør det vondt etterpå.

TUNGT: Ranheim-kaptein Mads Reginiussen var lei seg etter at nedrykket var et faktum på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

