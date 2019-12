Solskjær refser spillerne etter misbrukt mulighet: – Går ikke utpå som et lag

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Aston Villa 2–2) Mot ligaens svakeste bortelag kunne Ole Gunnar Solskjær (46) ledet laget sitt til femteplass før to svært tøffe kamper, men de rotet bort ledelsen for tredje gang på rad.

Oppdatert nå nettopp

Dermed klarte ikke Manchester United å utnytte lørdagens Chelsea-tap, hoppe til femteplass og redusere avstanden til topp fire til «bare» seks poeng.

United snudde kampen etter at Villa, som kun sto med tre poeng etter seks bortekamper, hadde tatt ledelsen med en Jack Grealish-perle, men gjestene utlignet takket være Tyrone Mings.

– Vi går ikke utpå som et lag. Vi burde gjort det bedre. Disse guttene kommer til å lære og forbedre seg. Det skjer noen ganger at man er ustabil når man er ung, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi klarte ikke å kontrollere kampen til tider, men vi kan ikke gjøre noe med det nå. Vi må jobbe med oss selv som lag og bli en bedre enhet. Aston Villa fikk for mange kontringer for min smak.

Resultatet betyr at Solskjærs menn ligger utsatt til på tabellen, nede på niendeplass, før møter med to av verdens mest berømte managere den neste uken: José Mourinhos Tottenham på onsdag, Pep Guardiolas Manchester City på lørdag.

les også United-stjernen slo tilbake: – Folk sier fæle ting

Manchester United åpnet kampen lovende og skaffet seg flere gode kontringsmuligheter takket være de kvikke føttene til Daniel James og Marcus Rashford, men det manglet presisjon i de siste avleveringene.

Det gjorde det ikke da Jack Grealish markerte seg for første gang i kampen: Aston Villas «playboy» mottok ballen til venstre for 16-meteren i det 11. minutt, skar seg inn i banen og plasserte ballen i en vakker bue over David de Gea med adresse i høyre kryss foran Stretford End.

– Fantastisk mål, sier Solskjær, som ikke ville kommentere om den kreative midtbanespilleren kan være interessant for hans lag.

24-åringen har til gode å debutere for det engelske landslaget, men han blir et stadig hetere navn for Gareth Southgate i takt med de imponerende prestasjonene i Premier League, der han har notert seg for tre mål og to målgivende pasninger på de fem siste kampene.

AKTIV: Ole Gunnar Solskjær gir en beskjed til Anthony Martial på Old Trafford. Foto: PHIL NOBLE / X01988

United brukte lang tid på å komme seg etter smellen, og Villa trodde et øyeblikk at de hadde økt ledelsen ved Trezeguet, men scoringen ble annullert for offside.

Og da det så ut til å ebbe ut i en ny skuffende førsteomgang for Solskjærs menn, kom redningen i form av et meget smart cornertrekk. Fred spilte kort til Juan Mata, som trillet ballen videre til Andreas Pereira. Han pisket ballen knallhardt inn mot bakerste stolpe, der Marcus Rashford hadde klart å lure seg unna markeringen og nikket inn utligningen via stolpen og ryggen til Tom Heaton.

Mens resten av lagkameratene feiret målet, løp Fred til Solskjær og ga ham en klem. Laget har slitt med å få uttelling på dødballene sine, men har tydeligvis tatt grep på treningsfeltet, for varianten tok Aston Villa-spillerne fullstendig på sengen.

les også Solskjær kaller Pogba-retur for «signering i verdensklasse»

JAGET SPILLERNE: Etter en svak start reiste Ole Gunnar Solskjær seg fra benken og krevde mer av laget sitt. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Til tross for utligningen ble den første omgangen stemplet som «ubeskrivelig dårlig» av den anerkjente United-kjenneren Andy Mitten på Twitter, men i motsetning til forrige helgs kamp i Sheffield valgte Solskjær å fortsette med samme lag etter pause.

Det var de samme spillerne, men de så ut som et annet lag. Anthony Martial tråklet seg til en farlig avslutning før Aaron Wan-Bissaka var nær sin første scoring for klubben. På det tredje skulle det skje: Victor Lindelöf dukket opp på bakerste stolpe etter et Fred-frispark som endret retning, og headet inn 2–1-målet.

Igjen hadde United snudd kampen, som i Sheffield, men igjen skulle de gi bort ledelsen: Tyrone Mings utnyttet at den urutinerte Brandon Williams opphevet offside, og etter en VAR-gjennomgang kunne gjestene juble over å være like langt.

– Vi skapte nok til at vi burde vunnet kampen, men totalt sett synes jeg ikke vi fortjente å vinne, oppsummerer Solskjær.

Publisert: 01.12.19 kl. 19:23 Oppdatert: 01.12.19 kl. 20:44

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 14 13 1 0 32 – 12 20 40 2 Leicester City 14 10 2 2 33 – 9 24 32 3 Manchester City 14 9 2 3 39 – 16 23 29 4 Chelsea 14 8 2 4 28 – 20 8 26 5 Tottenham Hotspur 14 5 5 4 24 – 21 3 20 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om