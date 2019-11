MÅLSNIK: Bjørn Maars Johnsen etter to mål i 3–1-seieren over Lillestrøm på Lerkendal 14. september. Foto: Ole Martin Wold

Maars Johnsen vil bli en RBK-legende: – Jeg håper på et tilbud

TRONDHEIM (VG) Bjørn Maars Johnsen (28) er helt tydelig på at han ønsker en permanent overgang til Rosenborg, men sier at han ikke har peiling på noe som helst rundt sin egen fremtid.

– Jeg håper å få et kontraktstilbud fra Rosenborg, slik at jeg kan ta en beslutning. Men jeg kan ikke gjøre det hvis jeg ikke har.. du vet, jeg vet ikke hvem skal jeg snakke med. Stig (Inge Bjørnebye) hentet meg til klubben, så jeg venter på å finne ut hvem som vil si noe om fremtiden min, sier den høyreiste spissen til VG.

28-åringen er på utlån fra AZ ut året, men Maars Johnsen ønsker ikke en retur til den nederlandske klubben. Han mener han må et annet sted for å få tillit. Noe signal fra RBK har han ikke fått.

– Vil du be om et møte om fremtiden din?

– Nei, gjør jeg det, så taper jeg, mener norskamerikaneren med respektable fem mål på 16 landskamper.

– Hvorfor ønsker du å bli i Rosenborg?

– Det er den største klubben i Norge, og jeg tror du kan bli.. hvordan skal jeg si det.. sånn tingene går nå, så kan du bli en legende ved å fikse det. Det er en god mulighet.

VIL HA MER RBK: Bjørn Maars Johnsen etter onsdagens Rosenborg-trening på Lerkendal. Foto: Sindre Øgar

Rosenborg tok nylig et spissgrep da klubben forlenget avtalen med Erik Botheim. 19-åringens nye kontrakt til og med 2022-sesongen.

– Det betyr at de satser på meg. Jeg gleder meg til å utvikle meg. Jeg satser på at det blir lettere for meg å spille neste år. Det er det som er planen, sier Botheim til VG.

Ordknapp Horneland

Han gir seg selv to år på å bli fast på Rosenborg-laget, selv om han håper at han skal klare å bli det allerede neste sesong.

Så langt har Alexander Søderlund vært Eirik Hornelands favoritt, mens Bjørn Maars Johnsen har startet seks av ti Eliteserie-kamper på benken. Han har levert mer enn brukbare fem scoringer på 457 eliteserieminutter.

For Maars Johnsen er det ikke spesielt godt nytt at RBK trolig kommer til å slanke spillerstallen før kommende sesong. Hans kontrakt med AZ går til sommeren 2022, og det betyr at han må kjøpes fri. Bjørn Maars Johnsens forrige prislapp var på rundt 20 millioner kroner.

Spissen ønsker ikke å bli lånt ut igjen.

– Men jeg har ingen anelse om hva som vil skje, sier han.

– Bjørn er under avtale med AZ, og det er viktig at vi er proffe rundt kommunikasjonen her. Vi kommuniserer med AZ og med Bjørn, er alt RBK-trener Eirik Horneland vil si.

PS! Rosenborg må kapre tredjeplass i serien for å kunne nå spill i Europa neste sesong. Trønderne ligger for øyeblikket på fjerdeplass med 49 poeng, Odd på tredjeplass har 52. Dermed må RBK vinne og Odd tape i siste serierunde.

Publisert: 28.11.19 kl. 07:08

