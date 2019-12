IMPONERTE: Sander Berge markerte seg i Champions League under kampene mot Liverpool og Napoli. Foto: PETER POWELL / EPA

Genk-sjef bekrefter «muntlig bud» på Sander Berge fra italiensk storklubb

Det er ikke bare Erling Braut Haaland (19) som opplever medvind etter gruppespillet i Champions League. Prestasjonene til Sander Berge (21) i samme gruppe har satt fart på diskusjonene rundt fremtiden hans.

Oppdatert nå nettopp

Asker-gutten, som spilte samtlige seks kamper for Genk i gruppen med Liverpool, Napoli og RB Salzburg, har i januar bare halvannet år igjen av kontrakten sin med den belgiske seriemesteren.

Det gjør januarvinduet til et høyaktuelt tidspunkt for en overgang, ettersom Genk vil havne i en svært sårbar situasjon hvis de venter til Berge kun har ett år igjen av kontrakten sin til sommeren. Da vil markedsverdien hans synke betraktelig.

les også Salzburg bekrefter Haaland-samtaler i Tyskland

Den italienske sportsavisen La Gazzetta dello Sport melder at Napoli har gjort Berge til sin hovedprioritet på overgangsmarkedet i januar. Genks sportsdirektør Dimitri De Condé bekrefter interessen overfor VG. Han går så langt som å opplyse om at Napoli har kommet med et «muntlig bud» på Berge, men at det foreløpig ikke foreligger et skriftlig, formelt bud fra storklubben.

Den belgiske avisen Het Nieuwsblad hevder at størrelsen på Napoli-budet er på 20 millioner euro. Det tilsvarer drøye 200 millioner kroner.

– Vi snakker aldri om summer, svarer De Condé til VG.

les også Liverpool-stjerne ble tatt på sengen av Sander Berge: – Jeg undervurderte ham

Han opplyser at det ble holdt et møte i forbindelse med tirsdagens kamp mellom nettopp Napoli og Genk der Berges navn ble flittig diskutert. Styret i Genk var til stede på møtet med Napoli-toppene i den italienske kystbyen, opplyser De Condé.

Napoli vant kampen 4–0 og kvalifiserte seg til utslagsrundene i Champions League, men like etterpå fikk trener Carlo Ancelotti sparken. Han har blitt erstattet med Gennaro Gattuso. Berge fikk spørsmål om interessen fra Napoli i pressesonen etter kampslutt.

– Jeg vil ikke snakke om det, jeg sier bare at det var fint å spille her, svarte nordmannen.

Berge ble sterkt koblet til Premier League i sommer, og Genk mottok et stort bud fra Sheffield United, men unggutten ønsket ikke å dra dit. Det er grunn til å tro at en toppklubb fra Italia vil være en langt mer attraktiv destinasjon for den norske landslagsspilleren.

Napoli er ikke den eneste klubben fra Genks gruppe i Champions League som har fått øynene opp for Berge. Jürgen Klopp tok nordmannen til side etter møtet på Anfield i november og kalte ham «interessant», noe han senere bekreftet til VG.

Det ser imidlertid ut til at Liverpool har satt inn støtet for å sikre seg en annen spiller de har møtt i turneringen denne høsten: Takumi Minamino fra RB Salzburg. Den østerrikske klubben bekreftet torsdag at det er forhandlinger mellom de to partene om en overgang.

Publisert: 12.12.19 kl. 14:51 Oppdatert: 12.12.19 kl. 15:04

Mer om