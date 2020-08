BOMTUR: Samuel Adegbenro kom ikke til enighet med tyrkiske Hatayspor og vender tilbake til Trondheim. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Karantenetrøbbel for RBK: Adegbenro satt ut av spill

Rosenborg meldte først at Samuel Adegbenro (24) kan være klar til spill allerede i helgen. Det stemmer ikke.

For mindre enn 10 minutter siden

RBK meldte først på sine hjemmesider at nigerianeren kan bli klar til spill mot Stabæk på søndag. Først opplyste også daglig leder Tove Moe Dyrhaug til VG at spilleren kunne bli kampklar så fort han hadde avlagt negative coronaprøver.

Dette viser seg derimot ikke å stemme, opplyser mediesjef Jørgen Stenseth. Rosenborg har nå fjernet avsnittet om Stabæk-kampen fra sine hjemmesider.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn bekrefter at Samuel Adegbenro må i karantene i ti dager når han vender tilbake til Trondheim fra Tyrkia, som ikke er en del av EØS/Schengen-området.

– Han skal i karantene. Vi har ikke unntak for spillere som kommer fra utenfor Schengen og EØS. Definisjonen av jobbreise gjelder kun innenfor Schengen, og vi har kun fått unntak for innreise for landslagsspillere til Østerrike-kampen, sier Fisketjønn.

VG meldte tirsdag kveld at Adegbenro hadde reist til Tyrkia for å sluttføre en overgang til en tyrkisk klubb. Klubben det gjaldt, er ifølge VGs opplysninger nyopprykkede Hatayspor. Rosenborg-sjef Mikael Dorsin bekreftet onsdag at spilleren hadde reist, men torsdag kom kontrabeskjeden om at 24-åringen ikke kom til enighet om de personlige betingelsene i kontrakten sin.

PS! Rosenborg spiller i kveld sin første kamp i Europa League-kvalifiseringen mot Breidablikk. Den ser du på VG+ fra 18.30.

Publisert: 27.08.20 kl. 12:36

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Rosenborg 15 8 3 4 27 – 13 14 27 5 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

