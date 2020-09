BESTEMT SEG: Ifølge Reuters blir Messi i Barcelona. Foto: LLUIS GENE / AFP

Reuters trekker tilbake Messi-melding

Fredag meldte nyhetsbyrået Reuters at Lionel Messi (33) skal ha tatt en avgjørelse om Barcelona-fremtiden. Like etterpå kom kontrameldingen.

Nyhetsbyrået Reuters meldte fredag at Lionel Messi har bestemt seg for å bli i Barcelona. Kort tid etter kom en rettelse om at det ikke er noen avklaring rundt fremtiden ennå.

Også den spanske avisen Sphera Sports har meldt at argentineren skal ha bestemt seg fredag, men det er ikke kommet noen bekreftelse. Flere spanske aviser melder at det vil komme en offisiell uttalelse rundt Messis fremtid fredag.

Barcelona bekreftet i forrige uke overfor nyhetsbyrået AP at 33-åringen ville bort. Messi ønsket angivelig å benytte seg av en klausul som gjorde at han kunne avslutte kontrakten umiddelbart – uten at Barcelona ville hatt krav på kompensasjon.

Fristen for å utløse klausulen var egentlig 10. juni, men Messi-siden mener fristen kan skyves fordi corona-pandemien forlenget sesongen til august.

Barca står på at fristen for klausulen er utløpt, og peker på den kontraktfestede utkjøpssummen på 700 millioner euro.

