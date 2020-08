FERDIG: Lars Bohinen er ferdig i Aalesund. Foto: Ole Martin Wold

Bohinen ferdig i Aalesund

Jumboplassering, 48 baklengsmål og no poeng opp til sikker plass ble for mye for Aalesund. Nå er Lars Bohinen ferdig som trener i klubben.

Det bekrefter klubben på sine nettsider.

– Styret i Aalesunds Fotballklubb har valgt å avslutte samarbeidet med hovedtrener Lars Bohinen, skriver AAFK.

– Det er resultater det går på. Tabellen lyver dessverre ikke. Men vi ser fremover, for det er fortsatt mulig å redde dette, sier daglig leder Geir S. Vik til VG.

Han takker Bohinen for «to veldig gode år i 2018 og 2019» og sier at klubben nå kommer til å «intensivere» jakten på ny hovedtrener.

Bohinen har ikke besvart VGs henvendelse.

– Det laget her har mer inne, og når treneren ikke får det ut, så har vi nok kommet til et punkt hvor nok er nok. Nå er tiden ute, sa journalist i Sunnmørsposten Kristian Stenerud til VG lørdag kveld.

Da hadde laget tapt 3–1 mot Haugesund, deres tiende tap for sesongen på femten forsøk. Bohinens Aalesund har kun vunnet én kamp.

– Etter opprykket til Eliteserien i fjor, har klubben i år levert svake resultater over tid. Vi ligger på bunn av tabellen etter halvspilt serie, og ser behov for å gjøre endringer for å videreutvikle AaFK som toppklubb, skriver klubben.

Publisert: 23.08.20 kl. 18:22

