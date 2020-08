HERJET: Ingrid Syrstad Engen scorer sitt andre mål mot Glasgow City. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Syrstad Engen med Champions League-dobbel i ydmykelse

(Glasgow City – Wolfsburg 1–8, Atlético Madrid – Barcelona 0–1)Ingrid Syrstad Engen (22) bidro til å sende Wolfsburg til semifinale i Champions League da Glasgow City ble rundspilt. Nå venter en norsk duell.

Midtbanespilleren er ikke best kjent som scoringsmaskin, men fant frem målsniken i seg i San Sebastián fredag kveld.

Først stanget hun inn 2–0-målet etter et perfekt timet løp, slepphendt Glasgow-markering og et presist innlegg av Lena Goessling.

Like før pause la hun på til 3–0 med sitt andre mål for kvelden, denne gangen en kontrollert avslutning fra kort hold etter et strålende Wolfsburg-angrep og målgivende pasning av Svenja Huth.

Oppgjøret mot Glasgow City ble en enkel affære for Engen og de tyske mesterne, som ledet 4–0 allerede før pause takket være to mål av både Engen og danske Pernille Harder. Sistnevnte scoret to nye mål etter hvilen. Til slutt ble det hele 8–1 til Wolfsburg.

I semifinalen møter de Barcelona, som slo Atlético Madrid 1–0 etter scoring av Kheira Hamraoui. Caroline Graham Hansen leverte den målgivende pasningen og spilte hele kampen for katalanerne og er klar for norsk duell mot sin landslagsvenninne førstkommende tirsdag.

Publisert: 21.08.20 kl. 19:49

