Hvordan går det med Patrick Berg på landslaget: Som bestefaren – eller som far og onkel?

Av Knut Espen Svegaarden

GLADE: Ørjan Berg (til venstre) og Patrick Berg var glade for landslagsuttaket på Ullevaal stadion mandag formiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk

ULLEVAAL STADION (VG) Den ekstreme spilleforståelsen. Det var hovedgrunnen til at landslagssjef Lars Lagerbäck fant plass til Patrick Berg (22) i en ellers «lukket» landslagstropp bestående av «Lagerbäck-type»-spillere.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det går en linje, med mange brudd, fra bestefar Harald Bergs debut på A-landslaget i 1964, via sønnene Ørjan og Runars debuter i 1988 og 1994, og til Patrick Berg (kanskje) debuterer for Norge i 2020. Fotball-Norges svar på «Kennedy-klanen», eller «Stoltenberg» om du vil, drar både klubb- og landslagsfotballen i Norge sammen til en slags familie-bedrift fra Bodø.

Harald Berg var en av norsk fotballs mest begavede spillere. Det fikk utslag både for Lyn, for Bodø/Glimt og for det norske landslaget. «Dutte» fikk 43 landskamper og scoret 12 mål for Norge.

Det var aldri noen tvil om hans plass på landslaget gjennom 10 år (1964–74), så lenge han ønsket å spille for Norge.

Spørsmålet nå blir om Patrick Berg går i bestefar Haralds landslags-sko – eller de som tilhører far Ørjan og onkel Runar. Harald debuterte for Norge, 22 år og 234 dager gammel. Hvis Patrick får sjansen mot Østerrike er han 22 år og 285 dager. Ørjan var mye tidligere ute (19 år og 285 dager).

IKON: Harald Berg, en av Norges beste fotballspillere gjennom tidene. Foto: Arne Iversen

Men historiene til Ørjan og Runar er veldig annerledes enn den ble for far Harald. For meg har det alltid vært et lite mysterium hvor liten betydning Berg-brødrene fikk for Norge kontra hvilken posisjon de hadde i klubblagene Bodø/Glimt og Rosenborg.

De to fikk ikke gullklokka tilsammen en gang. 24 landskamper (19 til Ørjan og fem til Runar) i tidsrommet 1988–2003 – noe som akkurat sammenfatter med RBK og norsk fotballs moderne gullalder.

Var det én svakhet med norsk landslagsfotball på 1990-tallet, så er det at spillere som Ørjan Berg og Runar Berg ikke ble sett på som viktige, to ekstremt gode fotballspillere. Et eksempel: I 2003 var Ørjan Berg på sitt aller beste, tross at han var 35 år (det ligger i familien, far Harald spilte til han nærmet seg 40). Daværende RBK-trener Åge Hareide uttalte at Ørjan Berg på et tidspunkt i 2003 var så god at han hadde spilt seg inn på Real Madrid.

Da var det allerede tre år siden eldste bror Berg hadde spilt sin siste av 19 landskamper, kamper som kom spredd i en periode på 13 sesonger.

Jeg håper Patrick Berg blir tatt litt bedre vare på av dagens – og kommende – landslagssjefer.

Det enorme talentet så jeg første gang i aksjon på La Manga i 2014. Patrick Berg var 16 år, og som sønn av Ørjan hadde ryktet om en kommende storspiller gått foran ham for lengst.

Men Patrick slet med forventningene. Ting bør helst skje raskt med talenter i norsk fotball, folk blir raskt utålmodige. Han debuterte som 16-åring, det samme som far Ørjan og bestefar Harald gjorde, for Bodø/Glimt. Alle så at Patrick «hadde noe», blikket, teknikken, roen, spille-forståelsen. Men sjansene kom og gikk. I Bodø nådde kritikken toppen da trener Kjetil Knutsen fikk hard kritikk, blant annet fra «kongefamilien» i Bodø for at Patrick ikke fikk spille nok.

Han skulle leies ut.

Men så løsnet det. Og i to sesonger nå har han styrt Glimt-spillet på en sånn måte at det er umulig å ikke bli imponert – selv for en svenske som Lars Lagerbäck, som ikke alltid er så imponert over Eliteserien. Ikke bryr han seg om kritikken som kommer heller.

Mange landslagssjefer i Norge har valgt – mer eller mindre – populistisk, og etter dagsform, når de har tatt ut troppene sine. Press fra omgivelsene kan ha vært en årsak.

HOLDER PÅ SITT: Få endringer i den norske landslagstroppen, som Lars Lagerbäck tok ut mandag formiddag. Foto: Terje Pedersen

Lars Lagerbäck er ikke opptatt av å bli populær i uttak, verken hos presse eller publikum. Han hører ikke på det øret som lenge ba om Moldes Magnus Wolff Eikrem. Denne gangen var det Glimt-angriperen Jens Petter Hauge (20) de fleste «ba» om å bli tatt ut.

Hauge har skyhøye 7,07 på VG-børsen etter halvspilt serie, han har 15 målpoeng (10 scoringer og fem assist), og har tidvis herjet i Eliteserien denne sommeren.

Men nei, han er ingen «Lagerbäck-spiller». I hvert fall ikke foreløpig. Glimt spiller 4–3–3, der Hauge har en fri rolle på den ene eller den andre kanten. I Lagerbäcks verden, der en variant av 4–4–2 står fastspikret i stein, blir Hauge en angriper - og da konkurrerer han med Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og Joshua King.

Og han taper den kampen. Og havner på U-21-landslaget i stedet.

Ulrik Saltnes har, som Hauge, hatt en ekstremt god sesong – som indreløper i det drillede Glimt-systemet til Kjetil Knutsen. Det holdt heller ikke. Lagerbäck holder heller fast ved Markus Henriksen, som har spilt 316 minutter med fotball i kamp siden mai 2019.

Da Norge møter Østerrike i Nations League på Ullevaal 4. september er det 290 dager siden sist Norge spilte landskamp. Og akkurat DET er hovedgrunnen til at Lagerbäck ikke ønsker å prøve seg fram med spillere - spesielt ikke nå, etter all usikkerheten rundt kamper og spillere det siste halvåret.

Med et unntak for Patrick Berg.

Han er så fotball-klok at fristelsen ble for stor, selv for Lars Lagerbäck.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 24.08.20 kl. 17:27 Oppdatert: 24.08.20 kl. 21:10

