RBK vurderer å gi bort Bendtner i sommer

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Rosenborg 1–1) Mens klubbens største stjerne, Nicklas Bendtner (31), satt i Trondheim, spilte RBK sin beste bortekamp for sesongen. Til sommeren vurderer RBK å «gi bort» Bendtner - hvis de ikke får solgt dansken.

Det er, etter det VG vet, en av løsningene som vurderes rundt «problemet» Nicklas Bendtner i RBK. Ingen er tjent med at det fortsetter som nå, med vraking fra troppen og nok en runde med spørsmål rundt danskens fremtid i Rosenborg.

Etter det VG vet, ble hovedtrener Eirik Horneland, på et gitt tidspunkt i fjor vinter, lovet at Bendtner skulle selges før sesongen startet.

Det ville gitt klubben større økonomisk frihet, og Horneland en mulighet til å hente inn en spiller eller to som han ønsket seg.

Nå skjedde ikke dette. I stedet har det blitt en løsning som ikke passer noen av partene, med Bendtner ute av kamptroppen, en trener som ikke vil bruke han - og stadige spørsmål rundt bruken/ikke bruken av den danske spissen.

Hornelands forklaring

Eirik Horneland var - selvsagt - forberedt på spørsmål rundt vrakingen av Bendtner fra kamptroppen mot Lillestrøm. Slik svarte han på VGs spørsmål:

– Hvorfor er ikke Bendtner i troppen?

– Til denne kampen følte vi at den troppen her var den som var den rette til å møte Lillestrøm. Det er en brutal avgjørelse av oss, og en tung beskjed å få for Nicklas. Han har mye fotball i seg, er en veldig god fotballspiller.

– Likevel bruker du han ikke?

– Jeg bruker dem jeg mener er best for å gi Rosenborg resultater.

– Hvordan forholder dere dere til Nicklas Bendtner i fremtiden?

– Bendtner har kontrakt ut 2019, og vi forholder oss til det, svarer Horneland - før han begynner å snakke om «en gryende vilje i troppen», «riktig innstilling» og et «samhold som blir bedre og bedre.»

Bendtner takker for støtte

Den danske spissen har lagt ut et budskap i sosiale medier.

– Takk til dere som har skrevet om situasjonen min i Rosenborg. Jeg setter klubben utrolig høyt og ønsker kun det beste for klubben og mine lagkamerater. Jeg håper snart å være en del av laget igjen og kunne hjelpe med å snu skuten. Alltid RBK, skriver Bendtner på sin Instagram-story lørdag kveld.

– Ingen peker på noen rundt seg. Dette er en gjeng som har lyst til å få til ting sammen. Og kampen mot Lillestrøm var et oppsving i prestasjon. Jeg er ikke helt happy, siden det bare ble et poeng, men det er klar bedring. Rosenborg gir seg aldri, det vet jeg godt, sier Horneland.

– Vil det si at du fortsatt tror at det er mulig å vinne serien?

– Jeg tror på alt jeg, sier RBK-sjefen - og smiler godt.

Mer krefter

Før Horneland kom i intervjusonen, snakket VG med Alexander Søderlund. Han smilte også godt.

– Nå ser vi at vi har mer krefter enn motstanderen. Det er godt å se, vi har trent hardt - og nå ser vi at det løsner. Og vent - det blir mer krydder fra RBK fremover, sier Søderlund.

– Hvordan forholder spillergruppen seg til vrakingen av Nicklas Bendtner?

– Vi er vant til at noen er ute av troppen, enten med skader eller andre ting. Nicklas er profesjonell, han trener godt - så får vi se om han blir eller drar i sommer, svarer Søderlund.

Ok prestasjon

Kaptein Mike Jensen, som dundret inn utligningen etter en drøy time, sier følgende til VG:

– Vi står distansen, og det viser at det er god moral i dette laget nå. Banen var en skandale, min mening er at den var så dårlig at kampen ikke burde vært spilt. Men når den så ble det: Vi kriget og fightet, det var også eneste muligheten, sier Jensen - som beskriver målet sitt, på hel volley, på følgende måte:

– Jeg hadde litt flaks også, men jeg traff godt.

– Er det blant dine beste scoringer i karrieren?

Jensen tenker seg om.

– Ja, det kan det nok være, svarer RBK-kapteinen.

Lillestrøm tok ledelsen ved Daniel Gustafsson, på en flott kontring etter 23 minutter. Etter det tok Rosenborg over, nærmet seg mot slutten av omgangen, overtok etter pause - og fikk en fortjent utligning. RBK skapte 10 målsjanser, noe som normalt sett gir 2–3 scoringer.

– En ok prestasjon av oss, sier kaptein og målscorer Mike Jensen til VG.

Publisert: 11.05.19 kl. 22:23