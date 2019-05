City-kapteinen etter gullet: – Liverpool fortjente ikke å ende opp som tapere

(Liverpool-Wolverhampton 2–0 og Brighton-Manchester City 1–4) Liverpool var ligaleder i 21 minutter, men Manchester City knuste Brighton og tok sin andre strake ligatittel - og den femte totalt.

Oppdatert nå nettopp







Manchester City vant 4–1 og tok dermed Premier League -trofeet med ett poengs forsprang til Liverpool etter 38 serierunder: 98 mot 97 poeng. Aldri har de to beste lagene i Premier League tatt så mange poeng til sammen.

David Silva, Vincent Kompany og Sergio Agüero tok alle sin fjerde ligatittel.

– Dette var den tøffeste og mest tilfredsstillende Premier League-tittelen, sa Kompany i et intervju med Sky, vist på TV 2.

– Liverpool har vært eksepsjonelle denne sesongen. Jeg mener ikke å gni det inn, men Liverpool fortjente ikke å ende opp som tapere.

Manager Pep Guardiola og spillerne løp rett til City-svingen for å feire med supporterne sine. City er den første klubben siden Manchester United i 2008/09 som forsvarer ligatittelen.

les også Slik så kjendisfansen ut sist Liverpool vant seriegull i 1990

Liverpool har ny mulighet til å vinne et trofé i Champions League-finalen i Madrid 1. juni.

Supporterne til både City og Liverpool sto med sine smarttelefoner og fulgte nøye med på hva som skjedde med konkurrenten i søndagens gull-drama:

0–17. minutt: Manchester City ligamester.

17.-38. minutt: Liverpool ligamester. Liverpool inntok tabelltoppen da Sadio Mané gjorde 1–0, og jubelen steg ytterligere på Anfield da Brighton gikk i ledelsen i det 27. minutt. Men Manchester City svarte umiddelbart med Sergio Agüero-utligning 83 sekunder senere.

38.-90. minutt: Manchester City ligamester. I det 38. minutt var City tilbake i toppen. Det var Aymeric Laporte som svevde gjennom feltet og stanget inn 2–1-ledelse mot Brighton. Glenn Murray, som hadde gitt Brighton ledelsen, var mannen som ikke fulgte Laporte, som satte ballen i mål via bakken.

les også Virgil van Dijk kåret til årets spiller i Premier League

Etter 63 minutter ble det - et øyeblikk - stille som i graven på Anfield. Da kom nemlig meldingen om at Manchester City hadde gått opp til 3–1 ved Riyad Mahrez. Så gjorde Ilkay Gündogan 4–1 på et frispark så vakkert at det nesten alene var verdt gullet: Fra 25 meter i krysset.

Det er en ligasesong ingen elskere av engelsk fotball vil glemme, og den siste kampdagen ble akkurat så spennende og dramatisk som vi kunne drømme om, 270 dager siden seriestarten.

Etter 16 minutter og 45 sekunder var det klart for 1–0 på Anfield. Nok en gang gjorde Trent Alexander-Arnold et utrolig forarbeid. Han la tilbake til Sadio Mané, som satte ballen kaldt og rolig i mål bak en Wolverhampton-keeper på feil vei.

les også Ekspertene: De har æren for Premier League-suksessen

Anfield kokte. Etter underet mot Barcelona håpet de at alt var mulig. Desibel-trykket økte ytterligere da Brighton tok ledelsen. Men Manchester City etterlot altså ingen tvil til slutt. Det hadde ikke hjulpet om Liverpool hadde vunnet 100–0.

Det er 29 lange år siden Liverpool sist kunne kalle seg ligamester. Sesongen var 1989-90. Nå må supporterne av de helrøde vente minst ett år til.

– Vi skal kjempe om tittelen igjen neste år, lovte Mohamed Salah i et intervju med Sky, vist på TV 2.

les også Slik vil Solskjær handle i sommer: – Å kjempe om tittelen neste sesong vil være mirakuløst

– Liverpool føler nok en tomhet nå, fastslo Petter Myhre på TV 2-sendingen.

Mohamed Salah var tilbake for Liverpool. Selv om han ikke kom i målprotokollen, ble han igjen toppscorer i Premier League, sammen med to karer som begge noterte to mål søndag: Lagkameraten Sadio Mané og Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang. De tre - som alle er afrikanere - topper med 22 mål. Manchester Citys Sergio Agüero endte på 21.

les også Solskjær med nådeløs advarsel før sommerferien

Wolverhampton har tatt 16 poeng av 36 mulige mot topp 6-lagene denne sesongen. På Anfield var de imidlertid sjanseløse.

Det er over to måneder siden City eller Liverpool avga poeng i ligaen. City avslutter med 14 strake ligaseirer, Liverpool med ni. Ingen av lagene har tapt en seriekamp siden januar. Liverpool vinner ikke gull tross bare ett tap i løpet av 38 ligakamper.

I Premier League-æraen er Pep Guardiola bare den tredje manageren til å forsvare et ligagull. De to andre er Alex Ferguson og José Mourinho.

Manchester Citys to andre ligatitler i «moderne tid» kom under henholdsvis Roberto Mancini (2011/12) og Manuel Pellegrini (2013/14).

Manchester City har allerede vunnet ligacupen og FA-cup-finalen venter.

Publisert: 12.05.19 kl. 17:50 Oppdatert: 12.05.19 kl. 18:16