TOTTENHAM-SUPPORTER: Jo Nesbø på Ullevål Stadion i forbindelse med klubbens treningskamp mot Inter i Oslo i 2016. Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Jo Nesbø: «Medynkens klamme omfavnelse»

Forfatter og musiker Jo Nesbø skriver om sin lidelseshistorie som mangeårig Tottenham-supporter.

Tekst: Jo Nesbø

Det virker som alle supportere – uansett graden av suksess eller fiasko - gjør krav på en lidelseshistorie. Som da min venn Sverre på nittitallet endelig fikk sesongkort på Camp Nou og ankom sitt faste sete der sidemannen hilste ham med «bienvenida a suffrir», velkommen til å lide på katalansk. Kanskje er det fordi det er sant som psykologen. Jan-Ole Hesselberg sier, vi husker de negative opplevelsene bedre enn de positive, det er evolusjonsmessig smart og øker sjansen for overlevelse. Det er mulig, med mindre man for eksempel var blant de påstått fjorten isolerte tilfellene av selvmord i Brasil som følge av at de tapte VM-finalen mot Uruguay i 1950. Min lidelseshistorie er mindre dramatisk. Den heter Tottenham Hotspur. Vi har ikke vunnet noe på en stund. En lang stund. Frustrerende, ja da. Men det som bekymrer meg mest er at utenforstående, supportere fra Chelsea og til og med Leeds, har begynt å føle med meg.

Jeg valgte aldri å holde med Tottenham. Jeg fikk beskjed om å holde med Tottenham. Jeg var ni år og var faktisk inne på tanken å velge Arsenal, basert på at de tross alt hadde de kuleste draktene. Men storebroren min, Per, satte en effektiv stopper for den slags kjetterske tanker og med det også en stopper for håpet om noen gang å oppleve å vinne den engelske ligaen. For jeg skjønte det nokså fort; vi skal jo ikke det.

Tottenham er et lag som er lett for oss supportere å elske, og vanskelig for motstandere – selv norske Arsenalfans – å direkte hate. Ikke først og fremst fordi vi alltid har hatt langhåra spillere med utstråling, teknikk og manglende selvdisiplin, eller flamboyance som engelskmennene med ett enkelt ord oppsummerer det. Men fordi vi er så sympatisk menneskelige at vi knekker under press. Vi knekker når det gjelder og vi knekker når kalenderen viser mai.

Trøsten er at det synes å være i seriesammenheng at det alltid rakner, vi er bedre på spurtdistansen cup, som nå i CL. Tilsammen ni nasjonale og internasjonale kopper i min tid, altså på femti år, så jeg må vel innrømme at det finnes supportere som har hatt det verre. Men som cuplaget Brann har vi typisk ikke stabiliteten og disiplinen til å levere uke etter uke i en hel sesong. Det er i det hele tatt merkelig hvordan klubbkultur synes å overleve og trumfe både managere og spillere, klubbøkonomi og enkelte strekk med unntak fra regelen, enten det er vinnerkultur i Rosenborg og Liverpool, taperkultur i Hamkam og QPR eller nestenvinnerkultur i Molde og Tottenham.

Også i år punkterte Tottenham på oppløpssiden. Vi havnet topp fire kun fordi Arsenal og Man U på ukarakteristisk vis også snublet. Og sannheten er at vi punkterte i CL også. Ikke bare på slutten, men fra starten av. Det er faktisk ganske få gode minner, skuffende spill, kollektive sammenbrudd både mot Manchester City og Ajax. Vi sjanglet oss til i finalen på stang inn og på bekostning av bedre lag, så mye stang inn og så mye bedre at det nesten er så man har lyst til å be om unnskyldning. Men merkelig nok synes ingen å be oss om den unnskyldningen. Kanskje fordi fotballsupportere til tross for vår egosentrerte selvmedlidenhet kjenner igjen en ekte lidelseshistorie når de ser den, den om et lag som år etter år håper, tror og nesten, men bare nesten ...

Folk rundt meg sier at de gleder seg til 1. juni. Jeg gjør ikke det. Jeg skal gjøre som jeg pleier, slå av når Tottenham slipper inn det første målet og gjøre noe annet. I fem minutter. Og så skru på igjen og lide. Vi skal utligne, men likevel tape på målstreken. Og neste år skal folk igjen unne Tottenham alt godt. Det er – i alle fall nesten – ikke til å holde ut.

Publisert: 01.06.19 kl. 08:46