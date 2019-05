FEMOMENAL! Thomas Lehne Olsen har feid inn 1–0 for Lillestrøm. Kristoffer Ødemarksbakken kommer løpende til for å feire med lagkameraten. Lehne Olsen scoret sitt fjerde og femte mål i kveld. Foto: Audun Braastad/ NTB scanpix

Sjokk for Vålerenga - utklasset av Lillestrøm

VALLE (VG) (Vålerenga – Lillestrøm 0–3) Vålerenga hadde fire hjemmeseirer på rad og knapt baklengsmål siden seriestart. Men det var før laget de elsker å hate utspilte dem på eget kunstgress i kveld.

– Dette er det sykeste jeg har vært med på, sier tomålsscorer Thomas Lehne Olsen til Eurosport foran Kanarifansens gule vegg på Intility.

0–3 var et taktisk mesterverk av Lillestrøm. Og et uvirkelig mareritt for Vålerenga. Resultatet er det beste LSK har klart mot erkerivalen på Oslo-bane på 21 år. Bare 1–5 fra Bislett i 1988 er bedre.

Ikke rart Kanarifansen sang taktfast «Hjemmebane, hjemmebane...» da kampen gikk mot slutten. Samtidig som flere og flere hjemmesupportere rømte fra arenaen.

Vålerenga var på forhånd storfavoritter i det som regnes som den største hatkampen i Eliteserien. Og Oslo-laget styrte matchen akkurat som forventet mot et Lillestrøm-lag som organiserte seg stramt defensivt. Når de ble truet på overganger gikk de brutalt til verks. Tobias Salquist burde fått gult kort. Daniel Pedersen fikk det.

Så svarte Vålerenga med samme mynt. Og både Chidera Ejuke, Fitim Azemi og Efraín Juárez ble advart av dommer Svein Oddvar Moen. Azemi to ganger. Og rødt 11 minutter før slutt.

Men Lillestrøm som ikke hadde vunnet mot Vålerenga i Oslo i seriesammenheng siden 2012 (2–1) viste seg svært effektive når de fikk sjansen. Den ene de fikk i 1. omgang scoret de på. Men de kan bare takke og bukke til Adam Larsen Kwarasey for hjelpen.

Vålerenga-keeperen tok langskuddet til Daniel Gustafsson etter 15 minutters spill. Men Kwarasey la returballen ned i feltet til Thomas Lehne Olsen. LSK-spissen fikk verdens enkleste jobb. Nesten ferdigscoret. Hans femte ligascoring for året.

Hjemmelaget hadde yppet seg med Azemis lobb over. Etter en knapp halvtime pøste de på med det som burde vært utligning. To ganger i løpet av noen sekunder fikk de megasjanser. Først Ejuke, så Aron Dønnum. Begge gangene sto LSK-keeper Marco Maric i veien med praktfullt keeperspill.

Vålerenga jaget utligning etter sidebytte, men det ble aldri skikkelig farlig. Det som kom tok Maric seg av. Og bakover sviktet det defensive trøkket som trener Ronny Deila påpekte viktigheten av før kampen.

De gule fra Lillestrøm var dødelig effektive. På lages andre sjanse tok de livet av kampen etter en drøy time. En dødball ekspederte Tobias Salquist til Lehne Olsen. Fra kort hold banket han inn sitt, og lagets andre mål for kvelden. Nå er han oppe i seks ligamål på ti kamper.

Men det stoppet ikke der. Åtte minutter etterpå kom et nytt sjokk for Vålerenga. Og det som blir beskrevet som årets sensasjon i Eliteserien. Daniel Pedersen var nest sist på ballen. Salquist var sist med et smart spark på ballen da han fikk stå umarkert i feltet.

Publisert: 25.05.19 kl. 19:52 Oppdatert: 25.05.19 kl. 20:09