Først FA-cup-finalen - så skal han bli pastor

Heurelho Gomes (38) blir ikke sint om han blir vraket til lørdagens FA-cup-finale - selv om han har spilt samtlige runder til nå. Og etterpå blir han ... pastor.

Det ville selvfølgelig være et godt punktum på fotballivet om Watford-målvakten fikk spille mot Manchester City på Wembley. Men ifølge Daily Mail aner ikke brasilianeren om manager Javi Gracia vil gå for Ben Foster - som har spilt samtlige kamper i Premier League - eller reserven Gomes, som altså har fått sjansen i cupen.

– Jeg fikk et kall fra Gud, og har vokst i mitt hjerte, sier 38-åringen til Daily Mail.

Med 99 prosent sikkerhet avslutter han altså fotballkarrieren og begynner et nytt liv som pastor. Ti (!) søsken og moren kommer til England for å se cupfinalen. De tror at Heurelho skal spille.

– Når Gud plasserer noe sånt i hjertet ditt, som han har gjort med meg, så er tiden inne. Det er riktig tid for meg til å gjøre dette. Religion har alltid vært viktig for meg, i mitt hjerte og i mitt liv, men jeg har aldri overveid noe slikt tidligere, sier Gomes videre til den engelske avisen.

Han skal også har fått flere tilbud om å bli trener, men har sagt nei til disse, fordi det er umulig å kombinere med pastor-livet. Derimot er det mulig at han skal jobbe som fotballagent.

Det har blitt bra med trofeer gjennom årene, først med Cruzeiro hjemme i Brasil, så fire strake nederlandske ligatitler med PSV Eindhoven. I Tottenham var han førstekeeper i tre år før han var en kjapp tur innom Hoffenheim og deretter hjalp Watford til opprykk til Premier League.

Nå er klubben klar for sin første FA-cup-finale på 35 år - i 1984. Den gang tapte Watford for Everton i finalen.

Pep Guardiola og hans City er naturlig nok favoritter hos de fleste. På pressekonferansen fredag var det likevel følgende passiar som vakte størst oppmerksomhet på sosiale medier:

Journalist: I morgen kan dere bli de første som vinner trippel i dette landet. Hvor morsomt er det for deg?

Guardiola: Det er første gang i herrefotball. Kvinner har gjort det.

VG-tips fra Rolf Brown:

* FA-cupfinalen spilles som vanlig på Wembley, og for Manchester City er dette lagets femte Wembley-besøk i inneværende sesong. De er kjent med omgivelsene, og bør ikke oppleve noe stress rundt det. Men må samtidig passe seg for å ikke bli blaserte.

* Klubben viste fysisk og mental utholdenhet nok til å sikre sitt andre strake ligagull for bare seks dager siden etter flere måneders intens tvekamp med et sterkt Liverpool-lag.

* Watford endte på en godkjent 11.plass, og har vært i Premier League siden 2015. Kan utvilsomt regnes som etablert toppserielag nå, og imponerte da de slo ut Wolves i semifinalen etter å ha ligget under 0-2 (3-2).

* I etterkant har det virket som at FA-cupen har stjålet mye av lagets krefter for ligaflyten viser 1-1-4. Holebas (f) er med igjen etter suspensjonstrekk, men Prödl (f) mangler. For City er det sjanse for at De Bruyne (mb) får mer spilletid etter at han ble friskmeldt til Brighton-kampen.

* City-odds til 1,18 i et HUB-spill er uspennende. Begge lag scorer til 2,05 kan derimot være noe. Det samme gjelder uavgjort til pause til 2,55. Sjekk også ut scoringsspill på Raheem Sterling til 2,00 i odds og på Gerard Deulofeu til 6,00 i odds.

Du må spille før kl. 17.55. Kampen ser du på Viasport1.

Publisert: 18.05.19 kl. 14:20

