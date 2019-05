TROFÉJEGER: Pep Guardiola kunne heve Premier League-trofeet for andre år på rad sist helg, men Champions League har de lyseblå aldri vunnet. Foto: JAMES BOARDMAN / EPA

Trusselen om utestengelse: Nå skjelver City

Hvis det skal være noen mulighet for å få bukt med økonomisk doping i toppfotballen, er sportslig straff det åpenbart mest effektive virkemiddelet.

Avsløringene gjennom Football Leaks-dokumentene har fått store følger allerede.

Det er for eksempel oppsiktsvekkende at verdens to største spillere – Lionel Messi og Cristiano Ronaldo – begge er dømt for skatteunndragelser.

Det samme er manager José Mourinho.

Men det er mulig å diskutere hvor mye det i realiteten svir når konsekvensene for ekstremt rike mennesker, er bøter i kombinasjon med en straff uten soning.

Veldig annerledes stiller det seg idet øyeblikket ulovligheter måtte ramme hva man kan få gjøre på en fotballbane.

Spenningen er derfor stor knyttet til hva som vil skje på flere fronter fremover, ikke minst knyttet til Manchester City.

For den ferske seriemesteren i England, som aldri har vunnet Champions League, vil det være ille å bli utestengt fra den gjeveste turneringen.

Bakteppet er som kjent at interne dokumenter avslører økonomiske disposisjoner, som fremstår problematiske opp mot Financial Fair Play, reglene som skal fremme mer rettferdige konkurranseforhold.

Citys fremferd er i kjølvannet av Football Leaks blitt etterforsket av UEFAs «Club Financial Control Body» (CFCB), som er inndelt i to kamre.

Om man skal tro den amerikanske storavisen New York Times, er det ventet en snarlig innstilling fra etterforskerne om å utestenge storklubben fra Champions League i minst én sesong.

Dersom dette skulle bli utfallet etter at den dømmende delen av CFCB har sagt sitt, vil det være et jordskjelv for den hyperkommersielle toppfotballen.

Derfor er dette en skjelvende sak for City.

En utestengelse vil sende et svært kraftig signal.

Men her er det all grunn til å understreke at det er langt igjen før CL eventuelt finner sted uten deltagelse fra den styrtrike, lyseblå delen av Manchester.

For det første har klubben, som åpenbart har råd til å hyre dyktige advokater, kontant bedyret sin uskyld. Fortsatt vet vi ikke hvordan den juridiske behandlingen vil ende.

En eventuell konklusjon om utestengelse vil kunne ankes til Idrettens voldgiftsrett (CAS), slik at vi ikke kan vente oss to streker under svaret med det første.

Det som derimot er hevet over tvil, er at UEFAs granskere befinner seg under stort press, og det fra flere hold.

På den ene siden har du tonen fra Citys representanter, og vissheten om hvor drastisk en mulig utestengelse vil oppfattes.

På den andre er dokumentasjonen gjennom de interne papirene så konkret, at det trolig vil bli stilt spørsmål ved troverdigheten til hele kontrollordningen, dersom Manchester City skulle slippe sanksjoner.

Denne etterforskningen er bare én av mange som pågår rundt de ubehagelige sidene ved fotballens pengegalopp, og det gjenstår for eksempel mye prøving hva gjelder agentbransjens metoder.

For mange er det sikkert hastverk med å få dette overstått, slik at vi kan glede oss over all den flotte fotballen – og ikke noe annet.

Men er fotballen fullt så flott, dersom forutsetningene for å spille den er av det uakseptable slaget?

