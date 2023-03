IKKE MED: Kristoffer Ajer (foran) var med da Ståle Solbakken presenterte kommende landslagstropp denne uken, men en skade holder ham utenfor.

Landskampene ryker for Ajer: Ute av Brentford-troppen

Landslagssjef Ståle Solbakken har allerede delt bekymringer rundt forsvarsspillerne sine, og de ble ikke færre da midtstopper Kristoffer Ajer (24) ikke var i Brentford-troppen onsdag.

Nordmannen manglet på grunn av skade, og etter det VG kjenner til, tyder alt på at 24-åringen er nødt til å melde forfall til de to landskampene som starter EM-kvalifiseringen: Borte mot Spania (25. mars) og borte mot Georgia (28. mars).

Brentfords danske manager Thomas Frank opplyste på sin egen pressekonferanse etter onsdagens ligakamp borte mot Southampton at det er snakk om en leggskade.

– Det er tvilsomt om han rekker kvalifiseringskampene (til Norge), melder Frank etter nok en Brentford-seier i Premier League – denne gangen 2-0 borte mot Mohamed Elyounoussi og Southampton.

Landslagets presseansvarlige Morten Morisbak Skjønsberg svarte ikke på VGs henvendelse onsdag kveld.

Landslagssjef Ståle Solbakken fikk flere spørsmål om spilletiden både blant keeperne og forsvaret da han presenterte troppen tirsdag, og sa blant annet følgende:

– Det er noen posisjoner hvor det er grunn til bekymring. Særlig bakover på banen og noen kantposisjoner - der våre spillere har fått for lite spilletid. Vi må ha to tanker i hodet her, fordi vi ønsker ekstra dekning på dette, kommenterte Solbakken.

