GA RONALDO KAPTEINSBINDET: Manager Erik ten Hag snakker med Cristiano Ronaldo under Premier League-kampen mot Aston Villa 6. november. Siden har ikke portugiseren vært i Manchester United-troppen.

Kaller Ronaldo-utspill absurd: − Et grusomt rot

Cristiano Ronaldo (37) får gjennomgå etter sitt verbale angrep på Manchester United og manager Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldos utblåsing mot egen klubb og manager ten Hag vil ikke bli godt mottatt av Manchester United-fansen, tror tidligere Liverpool-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

– 99 prosent av Uniteds tilhengere vil være på Erik ten Hags side, noe som viser hvor dårlig Ronaldo har håndtert dette, tvitrer han.

– Det er absurd at Ronaldo tar offerrollen etter hvordan han har opptrådt - og helt ærlig spilt - siden i sommer, skriver The Athletic-journalisten Oliver Kay.

Four Four Two-spaltisten Sam Pilger spør hvorfor Erik ten Hag skulle respektere Ronaldo. I intervjuet som portugiseren har gitt til TV-profilen Piers Morgan sier Ronaldo rett ut at han ikke har respekt for treneren og at han blir forsøkt tvunget ut av klubben.

– Han brukte de to første månedene til å kreve å få forlate klubben. Så kommer han for sent og ikke i form, forlater stadion før en kamp er ferdig og nekter å la seg bytte inn. Han har spilt forferdelig hele sesongen og så gjør han dette.

James Ducker i The Telegraph sier det slik:

– Jeg har dekket mange dramaer i Manchester United gjennom årene, men jeg kan ikke komme på så mange eksempler hvor en av de mest kjente spillerne gjennom tidene «sager» manageren og klubben sin på denne måten. Et grusomt rot.

Tror du Cristiano Ronaldo er ferdig i United nå? Ja, dette var over grensen Nei, han bør få lov til å si hva han mener Hvis han beklager, bør han få spille igjen

Tyrone Marshall som dekker Manchester United for Manchester Evening News, er også kritisk.

– Tidspunktet for dette intervjuet burde irritere Manchester United og lagkameratene hans ekstremt, tvitrer han.

I TV-intervjuet som skal sendes denne uken, kritiserer Ronaldo også utviklingen i klubben og mener lite har skjedd siden han slo gjennom og spilte en nøkkelrolle i klubben under Sir Alex Ferguson mellom 2003 og 2009.

– Alt har stått stille med tiden, og det overrasket meg stort. Jeg trodde jeg skulle se andre ting. Dessverre så jeg mye av det samme som jeg så her da jeg var 20–22 år.