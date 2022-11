TETT PÅ: Martin Langagergaard (til venstre) på Rosenborg-benken sammen med trener Kjetil Rekdal under hjemmekampen mot Molde i april.

Solbakken «kupper» støttespiller fra Rekdal: − De trenger hjelp

Martin Langagergaards engasjement i Rosenborg avsluttes som følge av danskens nye avtale med A-landslaget. Kjetil Rekdal prøvde å beholde sin viktige mentalressurs, men er glad han velger landslaget.

Langagergaard har jobbet som mentaltrener i Rosenborg siden mars 2021. Nå går ferden videre til Ståle Solbakken og det norske herrelandslaget i fotball.

«Martin Langagergaard hentes inn som prestasjons-psykologisk konsulent, og blir i første omgang med landslaget ut 2023. Langagergaard har sitt daglige virke i Rosenborg», heter det i pressemeldingen til Norges Fotballforbund (NFF) søndag kveld.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal bekrefter overfor VG at dansken dermed er ferdig på Lerkendal.

– Vi er glade for at han går til landslaget, fordi de trenger hjelp. De har ikke blitt bedre på flere år. Han kan være nøkkelen som får dem inn i et mesterskap, sier Rekdal.

FERDIG I SVART OG HVITT: Martin Langagergaard har de to siste årene vært tilknyttet Rosenborg.

Rosenborg-sjefen – som med søndagens 2-3-tap for Sarpsborg og 4-2-seieren til Bodø/Glimt måtte nøye seg med seriebronse – opplyser at klubben forsøkte å forlenge den utgående avtale med Langagergaard.

Han valgte i stedet å gjenforenes med landslagssjef Ståle Solbakken, som tidligere har jobbet med dansken i FC København.

– Vi hadde samtaler med ham. Han sto fritt til å velge og har hatt mange tilbud. Sånn er det bare, konstaterer Rekdal, som har hatt sine verbale feider med Solbakken gjennom det siste året:

– Irriterer det deg at Solbakken «tar» ham til landslaget?

– Nei, nei. Vi er glade for at han går til landslaget, vi er opptatt av landslaget, som nå får en fantastisk mann. De trenger hjelp, og Martin har en stor andel i fremgangen til Rosenborg. Måten han jobber på, har vært veldig bra for meg og Geir (Frigård) og mange av spillerne, svarer Rosenborg-treneren, som før sesongen avslørte til VG at han for første gang i trenerkarrieren brukte mentaltrener.

– Skal Rosenborg erstatte Langagergaard med en ny mentalressurs?

– Litt for tidlig å svare på ennå. Vi kan ikke ha en bare for å ha en, det må være en som er faglig sterk nok og som vi drar nytte av. Utgangspunktet er nok at vi tenker i den retningen, sier Rekdal.

I pressemeldingen begrunner landslagssjefen ansettelsen med at «Norge skal til EM».

– Derfor må vi gjøre alt vi kan for å forbedre hver minste detalj. Jeg har jobbet med Martin i FC København, og vet hva han kan bidra med. Han er meget sterk faglig og har et skarpt blikk for hvilke justeringer som må til for at vi skal få maks ut av vårt potensiale. Jeg er glad for at Martin nå blir en del av teamet, begrunner Ståle Solbakken.