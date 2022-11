KRITISK: Jan Vertonghen på Belgias pressekonferanse tirsdag kveld.

Belgisk stjerne: − Vi blir kontrollert

Belgia-forsvarer Jan Vertonghen (35) er redd for å uttale seg om kontroversene som preger fotball-VM i Qatar.

En rekke konflikter og kontroverser har preget de første dagene av fotball-VM 2022, og blant de som har vekket flest reaksjoner hos spillerne selv er nekten av regnbuefargede «OneLove»-kapteinsbind.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) truet med å gi gult kort til spillere med «OneLove»-kapteinsbindet.

– Hvis du uttrykker deg ved å bære kapteinsbindet, straffer du deg selv, sier Belgia-spiller Jan Vertonghen på lagets pressekonferanse tirsdag kveld.

– Jeg føler meg ikke komfortabel – og det sier nok. Jeg er redd for at om jeg sier noe om dette, så får jeg kanskje ikke spille. Det er en situasjon jeg aldri har opplevd i fotball, og jeg håper jeg aldri må oppleve den igjen, fortsetter den belgiske profilen.

I FIFAs reglement kommer det frem at politiske uttalelser på skjorter eller utstyr ikke er lov for lagene som deltar i VM.

– Vi blir kontrollert. Jeg liker ikke å komme med politiske uttalelser, vi er her for å spille fotball. Hvis vi ikke får gjøre det fordi vi kommer med uttalelser og sier vanlige ting som «nei til diskriminering» eller «nei til rasisme», hva da? sier Vertonghen.

Belgia var én av syv nasjoner som hadde tenkt å spille med «OneLove»-kapteinsbindet i VM, men det kommer ikke kaptein Eden Hazard til å bære når Belgia spiller sin første kamp i mesterskapet mot Canada klokken 20:00 onsdag kveld.

Nasjonen hadde også tenkt å ikle seg en regnbuefarget treningsdrakt under mesterskapet i Qatar, men heller ikke den får de bruke.

– Vi har ikke noe valg, for straffen er ute av proporsjoner. Vi kan ikke risikere at Eden får et gult kort før kampen starter, sa sa Peter Boassert, direktør i Det belgiske fotballforbundet mandag.

– Jeg burde ikke si noe om det, fordi jeg vil være med til avspark. Jeg lar det være med det, og det sier nok, sier Vertonghen.

Belgia er langt fra den eneste nasjonen som har reagert etter FIFAs regnbue-nekt, og Tyskland har gått hardest til verks ved å ta FIFA til retten.

– FIFA har stoppet oss fra å vise et symbol på mangfold og menneskerettigheter. De har gjort det sammen med med å true oss med sportslige sanksjoner, uten å spesifisere dem, sa Steffen Simon i Det tyske fotballforbundet tirsdag.

– Jeg synes det er synd at man ikke lenger kan stå opp for menneskerettighetene, sa Tysklands landslagtrener Hansi Flick.

Tyskland-spiller Thomas Müller har også uttalt seg om situasjonen på Instagram.

– Alle som forventer at vi fotballspillere skal nedprioritere oss som idrettsutøvere og gi opp våre sportsdrømmer, som vi har jobbet for hele livet, for å posisjonere oss enda mer politisk, vil bli skuffet, skriver Müller.

Flere kapteiner har også uttalt seg i saken, blant dem danske Simon Kjær.

– Jeg synes det er fullstendig latterlig at vi ikke får lov til det, sa Kjær på pressekonferansen etter tirsdagens 0–0-kamp mot Tunisia.

I pressesonen etter samme kamp fortalte en annen av de danske spillerne – Joakim Mæhle – at de vurderte å ta på regnbue-bindet til oppvarmingen, for deretter å ta det av.

– Fotball er for alle, sa Mæhle foran VG og Nettavisen.